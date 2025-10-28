AP

Martes 28 de octubre de 2025, p. a11

La FIFA comenzó el proceso de venta de otro millón de boletos para el Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, con la apertura ayer de un nuevo sorteo de entradas que marca el inicio de la segunda fase de venta.

Este sorteo, que se extiende hasta las 11 de la mañana del viernes, hora del este en Estados Unidos, incluye un periodo de exclusividad doméstica para los residentes de los tres países anfitriones. Los aficionados, cuyas entradas sean seleccionadas, tendrán la oportunidad de comprar boletos para partidos individuales que se escenifiquen en su nación. La fase está abierta a todos, independientemente del país en el que vivan.

“Este torneo ha despertado un interés masivo en todo el mundo, especialmente en los países sede, que se preparan para albergar el Mundial más grande de la historia”, dijo Heimo Schirgi, director de operaciones del torneo. “Los horarios nacionales prioritarios para los países anfitriones en esta segunda fase de boletos es una forma de agradecer a los aficionados locales por su entusiasmo y de ofrecer una nueva oportunidad para el público internacional”.

Aquellos aficionados de las naciones anfitrionas que participen tienen la oportunidad de recibir, a través de lo que la FIFA dice es un proceso aleatorio, un tiempo durante el cual pueden adquirir entradas a partir del 12 de noviembre. Estos periodos se emitirán hasta el 15 de ese mes y los aficionados que ganen esas oportunidades recibirán aviso al menos 48 horas antes de que se abra su venta.

Los residentes de Estados Unidos, Canadá y México, en ese orden, compraron más entradas que los de cualquier otra nación en la fase inicial de venta. Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia, respectivamente, completaron los primeros 10.

Una vez que termine el periodo de exclusividad doméstica, más aficionados serán elegibles para obtener un lapso de compra a partir del 17 de noviembre. Se pondrán a disposición entradas adicionales en fases posteriores, dijo la FIFA.

El organismo rector anunció a principios de este mes que ya se han vendido más de un millón de entradas para el Mundial, con personas de 212 países y territorios diferentes.