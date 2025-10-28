Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. a11

Edificios iluminados, rutas de murales en avenidas y vías principales con artistas invitados, entre ellos el guitarrista Carlos Santana y Alejandro Fernández, además de un FIFA Fan Fest en el que se esperan casi 3 millones de visitantes durante 39 días de operación. Aunque no es la única sede en México de la Copa Mundial 2026, el gobierno de Jalisco afirma que Guadalajara es la más futbolera de todas, “un lugar en el que se respira historia, cultura y deporte, pero también seguridad”, señala el ex directivo de Chivas y ahora presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, durante la presentación de una serie de actividades previas al torneo en el centro de la ciudad.

A pesar de que los actos de violencia persisten afuera de los estadios del país, como el ocurrido el viernes horas antes del clásico Atlas-Guadalajara, en el que un adolescente de 16 años fue asesinado y otros dos resultaron heridos cuando sujetos encapuchados los golpearon y apuñalaron con armas blancas, luego de una serenata a los jugadores rojiblancos, las autoridades del estado sostienen que este año se ha reforzado el equipamiento, capacitación y crecimiento de policías municipales y estatales, como parte de un modelo de inteligencia que involucra a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, así como las embajadas de Estados Unidos y Canadá.

“Estamos invirtiendo 6 mil millones de pesos en el sistema estatal de inteligencia”, afirma el gobernador Pablo Lemus. “Tenemos la policía mejor pagada de México. Un elemento de Jalisco gana 24 mil 710 pesos libres de polvo y paja, pero no sólo eso: el secretario (Omar) García Harfuch ha estado desde el primer día en coordinación con nosotros para brindar seguridad durante el torneo a través de un modelo de coordinación con el gobierno federal. Tendremos una gran cantidad de espectáculos públicos y gratuitos. Llevaremos a la Minerva –en fechas por confirmar– a artistas como Maná, Carlos Santana y Alejandro Fernández, que son emblemas de nuestro estado como también el Mariachi Vargas de Tecatitlán.

En Guadalajara, sede de cuatro partidos de la Copa 2026, incluido el segundo encuentro de México en la fase de grupos, las aficiones de Atlas y Chivas han protagonizado diversos capítulos de violencia en el torneo local, incluido el clásico tapatío que definió la ronda de play-in en el Apertura 2024, en el que algunos seguidores del Rebaño comenzaron a pelear entre sí mientras otros enfrentaron a simpatizantes rivales en la tribuna baja del estadio Akron. Casi un año después, familiares y amigos de José Eduardo, estudiante de 16 años que fue asesinado el viernes por un presunto fanático de la Academia, luego de asistir a dar serenata a los jugadores rojiblancos, reclaman justicia a las autoridades.