Rodrigo Mondragón estuvo desaparecido cinco horas
El club hace un llamado a las autoridades para “el pronto esclarecimiento de los hechos”
Martes 28 de octubre de 2025, p. a10
Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul, murió por asfixia causada por estrangulamiento, según reveló la necropsia practicada por el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses el domingo.
Fuentes ministeriales confirmaron que el procedimiento forense determinó la causa de muerte y que el cuerpo fue entregado a sus familiares cerca de las 7 horas del lunes.
El hecho ocurrió la noche del sábado, al término del partido entre Cruz Azul y Monterrey en el estadio Olímpico Universitario, cuando personal de seguridad realizaba el desalojo de los asistentes del área de estacionamientos y estando en su auto se habría percatado “de que estaban golpeando a unas personas”, lo que motivó a que descendiera de la unidad para querer ayudar, por lo que comenzaron a golpearlo y a seis personas más, “pero con quien se ensañaron fue con Rodrigo”, dijo Alma, hermana de Rebeca Pérez, esposa de Rodrigo.
Relató que estuvo en calidad de desaparecido por cinco horas, tras recibir varios golpes por parte de más de 30 trabajadores de la UNAM y que fuera detenido e ingresado a un vehículo de la institución.
Señaló que “lo subieron a la patrulla aún con vida, y mientras a él lo seguían golpeando, a su amigo lo sometieron”. Fue uno de ellos quien informó sobre la situación a Rebeca a las 12:02 de la madrugada, por lo que decidió acudir al estadio; sin embargo, ni siquiera le permitieron ingresar al estacionamiento ni le dieron respuesta.
Por ello, estuvo peregrinando para dar con Rodrigo, porque “nunca lo presentaron en un Ministerio Público, algún hospital, ni había reporte en Locatel, fue hasta las 5 horas que le notificaron que había muerto.
Desmintió el comunicado de la Liga MX respecto a que a las 23:28 “estaba totalmente desaforado el estadio”, al señalar que al llegar su hermana después de la medianoche a pedir informes aún había personas en el estacionamiento.
Al respecto, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, informó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana puso a disposición a cuatro personas, empleadas como personal de seguridad universitaria.
Añadió que la situación jurídica de estas personas se definirá conforme avance la investigación, tomando en cuenta los resultados de la necropsia, así como diversos actos de investigación, incluidos análisis de videos de cámaras, entrevistas y otras diligencias en curso.
Seguridad de la UNAM lo asesinó
“A Rodrigo Mondragón lo desaparecieron, fue asesinado por la seguridad de la UNAM”, asegura en una breve comunicación Juan Luna, integrante del grupo de animación La Sangre Azul sobre su compañero, también aficionado de Cruz Azul y quien falleció el pasado fin de semana tras ser sometido por elementos de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Aunque autoridades de Protección Civil UNAM informaron que Mondragón se encontraba presuntamente en estado de ebriedad y habría agredido verbal y físicamente al personal de resguardo, amigos y familiares sostienen que lo golpearon violentamente, lo cual habría provocado su fallecimiento. “Nos han llegado mensajes de amigos y perfiles anónimos contando lo que pasó. Monky estaba esperando su taxi en el estacionamiento. Un miembro de seguridad de la UNAM lo tenía sometido con la rodilla en el pecho mientras él se estaba quejando, pero no les importó”, relata.
Además de Rodrigo, al menos otras tres personas resultaron con golpes durante el incidente, coinciden testimonios de miembros de La Sangre Azul. Mondragón, a quien muchos conocieron como Monky, coincidió en la misma zona del estadio con varios de ellos, primero en el Azul, luego en el Azteca y el Olímpico Universitario.
“Hace años tocaba el tambor”, recuerda Mariana Recillas, quien conocía al menos de vista al aficionado de 34 años.
“Las aficiones de este país cargamos con el estigma de la violencia, pero ¿qué pasa cuando el mismo problema viene de otros?.”
En grupos relacionados con la organización del grupo barrista de La Máquina, personas del círculo cercano de Mondragón descartan que a las 23:28 horas el estadio estaba completamente desalojado, como señaló la Liga Mx en un comunicado. “Exigimos justicia y que quienes atentaron contra la vida de Rodrigo enfrentan ahora las consecuencias de sus actos”, exigen los líderes de La Sangre Azul en una publicación compartida en Facebook con la foto de su viejo integrante.
Durante las primeras horas del día, el club cementero hizo un llamado a las autoridades para “el pronto esclarecimiento de los hechos” por medio de un comunicado institucional.
“A pesar de que este hecho ocurrió en el exterior del recinto y estos operativos no forman parte de las responsabilidades del club, Cruz Azul se compromete a mantener la revisión preventiva constante de los protocolos en beneficio de los aficionados.”