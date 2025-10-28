▲ Líderes de La Sangre Azul exigen que quienes atentaron contra Rodrigo enfrenten las consecuencias. Foto @CruzAzul

Nayelli Ramírez B. y Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. a10

Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul, murió por asfixia causada por estrangulamiento, según reveló la necropsia practicada por el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses el domingo.

Fuentes ministeriales confirmaron que el procedimiento forense determinó la causa de muerte y que el cuerpo fue entregado a sus familiares cerca de las 7 horas del lunes.

El hecho ocurrió la noche del sábado, al término del partido entre Cruz Azul y Monterrey en el estadio Olímpico Universitario, cuando personal de seguridad realizaba el desalojo de los asistentes del área de estacionamientos y estando en su auto se habría percatado “de que estaban golpeando a unas personas”, lo que motivó a que descendiera de la unidad para querer ayudar, por lo que comenzaron a golpearlo y a seis personas más, “pero con quien se ensañaron fue con Rodrigo”, dijo Alma, hermana de Rebeca Pérez, esposa de Rodrigo.

Relató que estuvo en calidad de desaparecido por cinco horas, tras recibir varios golpes por parte de más de 30 trabajadores de la UNAM y que fuera detenido e ingresado a un vehículo de la institución.

Señaló que “lo subieron a la patrulla aún con vida, y mientras a él lo seguían golpeando, a su amigo lo sometieron”. Fue uno de ellos quien informó sobre la situación a Rebeca a las 12:02 de la madrugada, por lo que decidió acudir al estadio; sin embargo, ni siquiera le permitieron ingresar al estacionamiento ni le dieron respuesta.

Por ello, estuvo peregrinando para dar con Rodrigo, porque “nunca lo presentaron en un Ministerio Público, algún hospital, ni había reporte en Locatel, fue hasta las 5 horas que le notificaron que había muerto.

Desmintió el comunicado de la Liga MX respecto a que a las 23:28 “estaba totalmente desaforado el estadio”, al señalar que al llegar su hermana después de la medianoche a pedir informes aún había personas en el estacionamiento.

Al respecto, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, informó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana puso a disposición a cuatro personas, empleadas como personal de seguridad universitaria.

Añadió que la situación jurídica de estas personas se definirá conforme avance la investigación, tomando en cuenta los resultados de la necropsia, así como diversos actos de investigación, incluidos análisis de videos de cámaras, entrevistas y otras diligencias en curso.

Seguridad de la UNAM lo asesinó

“A Rodrigo Mondragón lo desaparecieron, fue asesinado por la seguridad de la UNAM”, asegura en una breve comunicación Juan Luna, integrante del grupo de animación La Sangre Azul sobre su compañero, también aficionado de Cruz Azul y quien falleció el pasado fin de semana tras ser sometido por elementos de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México.