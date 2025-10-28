▲ Aspectos del mural La conquista del aire por el hombre, pintado en 1937 por Juan O’Gorman. La pintura se encuentra en la sala B de la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Foto cortesía de Comunicación Social del aeropuerto

Alejandra Ortiz Castañares

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025

Florencia. En 1938, un acto de censura suprimió dos de los tres paneles del mural que Juan O’Gorman (1905-1982) realizó por encargo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), financiado por la Compañía Mexicana de Aviación para la sala de espera del entonces nuevo aeropuerto de la Ciudad de México (actual Benito Juárez). Esta decisión provocó gran indignación y polémica. El conflicto se originó por los paneles laterales titulados Los mitos religiosos y Los mitos paganos, que satirizaban tanto al clero como a Mussolini y Hitler. Hoy conocemos estas obras desaparecidas gracias a bocetos, fotografías y un temple posterior.

En marzo de 1938, mientras Cárdenas nacionalizaba el petróleo y Hitler se anexaba Austria, el boicot anglo-estadunidense obligó a México a comerciar con Alemania e Italia. Así, el gobierno cardenista, afín al antifascismo de O’Gorman, dependía de los regímenes que su obra criticaba.

Esa paradoja diplomática explica la destrucción del mural, lograda bajo presiones alemanas. Se pidió a O’Gorman eliminar los retratos, pero se negó, afirmando que modificar su obra sería ceder al totalitarismo y un ataque a la libertad de pensamiento. Añadió que perdería su derecho a reproducirla y se mostró incrédulo de que ofendiera a los “compradores de petróleo”. Más tarde reconocería que el escándalo le dio gran fama.

Influido por el anarcosindicalismo, el trotskismo y Diego Rivera –“una de las influencias más importantes de mi vida”–, O’Gorman destacó como el primer arquitecto funcionalista en la casa-estudio de Frida y Diego y en 35 escuelas públicas. De sus murales tempranos sólo sobrevive Paisaje de Azcapotzalco (1926), en la Biblioteca Bartolomé de las Casas, pero el del aeropuerto fue su primer gran encargo mural.

Apoyo de la comunidad artística

La crítica a los dos dictadores era un acto excepcional en América Latina. O’Gorman se amparó judicialmente y buscó apoyo artístico, pero el gobierno destruyó los paneles antes del fallo que lo favorecía. En respuesta, se difundió un cartel con fotos de los murales y centenares de firmas en protesta. Siqueiros había representado a Hitler y Mussolini en El nacimiento del fascismo, aunque luego los borró para poder ingresar a Estados Unidos y fue un lienzo, no un mural; mientras Rivera y Orozco recurrieron a críticas alegóricas. El antecedente más cercano fue la censura de El hombre en la encrucijada (1933) de Rivera en el Rockefeller Center, y el raspado de murales de Siqueiros en la Escuela Nacional Preparatoria, recordado por la prensa como una “barbarie estudiantil”.

Pintada al temple sobre masonite, la obra expresaba “la aspiración humana de volar”. Los paneles laterales (4 por 4 metros) mostraban, por un lado, pegasos y monstruos que convertían a Hitler y Mussolini en “dragones demoniacos sobre una torre de marfil”, y por otro, escenas religiosas de ascensión usadas como crítica social. El tercero y mayor (12 por 3.5 metros), La conquista del aire por el hombre, dedicado a Frida Kahlo y el único superviviente, narraba la historia de la aviación como concreción científica de esos sueños. Los personajes situados en un paisaje de cielos abiertos que evoca a José María Velasco, a quien O’Gorman admiraba profundamente, aparecen aviones y las figuras pioneras de la aviación como Lindbergh y Amelia Earhart, entre otros. Lejos de la grandilocuencia de los Tres Grandes, O’Gorman trabajó con minuciosidad, abordando sus murales como labor de orfebre, minuciosa y con ese estilo suyo del amor al horror vacui, repleto de detalles. Su maestría en el temple se percibe en cada trazo, aunque carente aún de la finura de su obra posterior.