▲ En contra de lo que se creía, este nuevo vertebrado nativo para México no fue introducido por los humanos en el archipiélago de Revillagigedo. Foto Noemí Matías Ferrer/Inecol

Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 6

Un equipo científico descubrió que las iguanas de cola espinosa que habitan la isla Clarión, en el Parque Nacional Archipiélago de Revillagigedo, no fueron introducidas por humanos, como se creía, sino que llegaron de manera natural hace unos 425 mil años, mucho antes del arribo de los humanos al continente americano.

“El hallazgo apunta a que estaríamos ante un nuevo vertebrado nativo para México, pero todavía se tienen que completar unas pruebas. Mientras tanto, se debe considerar como una unidad evolutiva significativa, es decir, una población con características genéticas únicas que requiere protección”, dijo a La Jornada Juan Martínez, uno de los participantes en esta investigación.

Subrayó que los resultados obtenidos tienen implicaciones importantes para la conservación, ya que los planes de gestión actuales del archipiélago consideran la erradicación de estas iguanas, que ahora se consideran una parte integral de la fauna nativa.

El estudio, publicado el viernes en la revista Ecology and Evolution, advierte que, utilizando datos de secuencias de ADN, los investigadores compararon un espécimen de la isla Clarión con iguanas de cola espinosa del continente y realizaron análisis evolutivos.

“Nuestras moléculas de ADN son como un reloj que está ahí marcando su tictac, tictac. Los cambios en la secuencia de ADN indican la distancia en el tiempo que tienen los individuos respecto a otros de otra región geográfica”, explicó Martínez.

En este caso, las pruebas permitieron estimar que la fecha de divergencia de estas iguanas se remonta a aproximadamente hace 425 mil años.

Debido a que los humanos llegaron a América a través del estrecho de Bering hace 16 mil años –estudios recientes sugieren que esto podría remontarse a hace 26 mil años–, se concluye que las iguanas no fueron introducidas por humanos en las islas.

Los científicos estiman que estas poblaciones se habrían dispersado por el agua hasta la isla de Clarión mediante balsas de vegetación, como se ha planteado para otras serpientes y lagartijas del archipiélago.

“Lo más probable es que hayan sido polizones en algún tronco o algún cúmulo de vegetal”, agregó el biólogo.

Equilibrio ecológico

Las iguanas de cola espinosa de Clarión son reptiles robustos de hasta un metro de longitud, con escamas rugosas y una cola cubierta de espinas. Su color, entre verde oliva y grisáceo, les permite camuflarse entre las rocas y la vegetación. Viven de 15 a 20 años y se alimentan de hojas, flores, frutos y algunos insectos.