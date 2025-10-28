Nayelli Ramírez Bautista

Martes 28 de octubre de 2025, p. 32

Durante los tres días de la Fórmula 1 Gran Premio de México 2025, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a 75 personas, incluida una menor de edad; 56 fueron por propiciar la reventa de boletos y 19 por distintos delitos.

Como resultado del dispositivo de seguridad implementado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la colonia Granjas México, policías capturaron a los probables revendedores y les realizaron revisiones preventivas, tras las cuales les aseguraron cuatro boletos y 10 acreditaciones, de los que no comprobaron su legal posesión, por lo que los trasladaron ante el juez cívico.

Tras un cruce de información, se determinó que 20 de los detenidos cuentan con antecedentes penales por el mismo delito.

Asimismo, detuvieron a 19 personas, 12 hombres y siete mujeres, quienes mostraron actitudes nerviosas, por lo que al hacerles revisiones, les encontraron 58 bolsitas con aparente mariguana, 33 dosis con una sustancia sólida, un arma de fuego, seis cartuchos útiles, una motocicleta, 12 dispositivos móviles de distintas marcas y más de 10 mil pesos en efectivo.