Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 32

De enero de 2024 a la fecha se han rescatado 155 personas en distintas terminales de autobuses de quienes se desconocía su paradero, de las cuales 58 fueron menores de edad, señaló Clara Luz Álvarez, secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

En entrevista explicó que en la Central Camionera del Norte es donde más personas se han ubicado, seguida de la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (Tapo) y la Central camionera del Sur, en ese orden, y que en estas acciones se encuentran adultos mayores y migrantes.

Explicó que el protocolo consiste en establecer contacto con el personal de las empresas transportistas para que conozcan los servicios que ofrece el consejo y puedan identificar cualquier comportamiento extraño de la población y que, posteriormente al reporte, “nosotras revisamos si está activada la Alerta Amber o si existe una ficha de búsqueda, y de ser el caso se le comunica a la Fiscalía General de Justicia”, señaló.

Dijo que incluso en varios casos han colaborado con alertas emitidas en otros estados, como en Nayarit, donde se activó una Alerta Amber. “Se sospechaba de que el posible destino de la menor podría ser alguna terminal de autobuses en la ciudad, y en trabajo conjunto con la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas se logró rescatarla”. Agregó que hace unos meses se reportó otro caso de una adolescente que fue engañada con la promesa de un trabajo, quien fue despojada de sus pertenencias en la Terminal del Norte, pero gracias a la intervención oportuna se logró evitar que fuera víctima de un delito.