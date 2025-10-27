Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Lunes 27 de octubre de 2025, p. a10

Son algo más que atletas obsesionados con la velocidad. Son ingenieros y compiten, pero no a la manera convencional de una justa deportiva. El equipo UNAM Motorsports está integrado por 70 jóvenes estudiantes de la universidad y provienen de distintas disciplinas, su proyecto desarrolla autos prototipo de la Fórmula SAE, esto es el acrónimo en inglés de la Sociedad de Ingenieros Automotrices.

Este domingo de Gran Premio de la Ciudad de México llaman la atención estos jóvenes a la entrada del Autódromo Hermanos Rodríguez. Uno de ellos, Emiliano de León, ingeniero en computación, está ataviado como piloto y apenas se le intuyen los ojos por el casco que lleva puesto. Otro estudiante, porta un letrero que solicita “Ayúdanos a llegar a la competencia” y exhiben un gran cartel con el nombre y el logotipo del equipo.

“Estamos recaudando fondos para continuar con nuestro proyecto”, relata Samantha Paz, estudiante de 21 años de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

“Si bien la UNAM nos apoya con las instalaciones para desarrollar el proyecto, los recursos económicos y materiales, así como lo necesario para participar en las competencias internacionales, todo tenemos que buscarlos por nuestra cuenta.”

La mayoría son futuros ingenieros en distintas ramas técnicas, pero también participan otros estudiantes que aportan conocimientos diversos. Además de los enfocados en la mecánica y la mecatrónica, hay jóvenes de computación, telecomunicaciones, diseñadores industriales, químicos y físicos, sicólogos y contadores.

“En México no tenemos competencia porque somos el único equipo con estas características”, explica Samantha; “pero a nivel internacional sí es muy complicado porque en Europa los estudiantes pertenecen a universidades con mayores recursos materiales. En Alemania, la universidad de Stuttgart es una de la que más premios se lleva porque sus alumnos tienen más apoyos que los de otras regiones”.