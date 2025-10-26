Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 9

La Cámara de Diputados anunció ayer la cancelación de un evento de sonideros que se realizaría dentro de dos semanas en sus instalaciones, luego de que surgieran múltiples críticas por el hecho de que los parlamentarios destinen su tiempo a actividades distintas a las legislativas.

En grupos de mensajería instantánea de información relacionada con la Cámara, se dio a conocer la imagen del cartel del baile sonidero, que estaba programado para el 7 de noviembre a las 17 horas en la Plaza Neri, con un letrero en rojo que dice “evento cancelado”.

El anuncio de que no se realizará esta actividad ocurre luego de que en días recientes hubo diversos señalamientos por la evidencia de que muchos diputados no ponen atención a sus obligaciones legislativas.

El lunes pasado el morenista Cuauhtémoc Blanco participó de forma remota en una reunión de la Comisión de Presupuesto –en la cual se aprobó una opinión en favor de la iniciativa presidencial de una nueva Ley General de Aguas y de reforma a la Ley de Aguas Nacionales– mientras jugaba un partido de pádel.