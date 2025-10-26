Gustavo Castillo y De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 5

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, recordó el caso de Martha Alicia Méndez Aguilar, La Diabla, una mexicana ligada al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaba una supuesta red transfronteriza de tráfico de bebés, para criticar la política migratoria del ex presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

“Horripilante”, afirmó Vance al repostear un video en el que Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, expuso el caso desde la Casa Blanca. “Este es el horror que prosperó durante la crisis fronteriza de (Joe) Biden, y este es el mal que terminará bajo el liderazgo del presidente (Donald) Trump”, señaló Gabbard en su publicación en X.

Gabbard informó que gracias a la colaboración en materia de inteligencia con autoridades mexicanas, en las últimas semanas se logró la detención de La Diabla. El caso se relaciona con la desaparición y homicidio de una joven de 20 años en Ciudad Juárez en julio pasado.

La Diabla “es una depredadora insidiosa que atraía a mujeres embarazadas con la premisa de una atención médica falsa, practicaba cesáreas ilegales, luego les extraía los órganos y vendía a sus bebés recién nacidos” hasta en 250 mil pesos a parejas en Estados Unidos. Gabbard aseguró que gracias a información brindada por el departamento de inteligencia estadunidense pudo ser capturada por las autoridades mexicanas.