▲ Instalaciones de la Universidad de Pekín, la más antigua del país, que está entre las más solicitadas.

Domingo 26 de octubre de 2025

Pekín. China ha logrado un alto nivel en educación superior con sus más de 3 mil universidades –en su mayoría públicas–, cinco de las cuales se encuentran entre las 50 mejores del mundo, según el QS Global World Ranking 2025. La oferta académica ha llevado a que en los últimos años más de 10 millones de jóvenes participen en el examen nacional de admisión, de los cuales alrededor de 80 por ciento ingresa a una institución, según académicos y funcionarios consultados.

La excelencia educativa también se ha visto fomentada por el cada vez mayor interés de los estudiantes por las carreras relacionadas con las tecnologías de la información, la inteligencia artificial e ingenierías, ante las oportunidades laborales de alto valor, apoyo gubernamental y el impacto en el desarrollo nacional.

El nivel que ha alcanzado el gigante asiático es uno de los factores que lo han llevado a dominar 57 de las 64 tecnologías críticas en el mundo, como los sensores cuánticos, drones y robots, mientras entre 2003 y 2007 apenas lideraba tres. Ha superado a Estados Unidos, que pasó de 60, en ese mismo periodo, a sólo siete entre 2019 y 2023, según un reporte del Instituto Australiano de Política Estratégica.

Para Chang Fuliang, decano de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, y Wang Jiao, director de la secretaría del Instituto Politécnico de esta ciudad, el prestigio de la educación superior se ha alcanzado gracias al presupuesto que el gobierno le otorga (alrededor de 21.2 mil millones de dólares), la formación de sus profesores y la colaboración que las universidades mantienen con las empresas para que sus egresados respondan a la demanda laboral.

Entre 2021 y lo que va de 2025, el gobierno chino ha formado 55 millones de universitarios “como parte de su ambiciosa expansión del sistema educativo superior”, según reportó la Red Global de Televisión de China (CGTN, por sus siglas en inglés), en septiembre pasado.

Para ingresar a las universidades, los estudiantes deben presentar el Gaokao, examen nacional de admisión que dura dos días, y es de las pruebas más competitivas, determinantes y para la cual se preparan arduamente durante su formación académica. Si bien alrededor de 80 por ciento logra entrar a los centros educativos, se estima que sólo 5 por ciento son admitidos en alguna de las nueve instituciones de élite: las universidades de Pekín, Tsinghua, Fundan, Shanghai Jiao Tong, Zheijiang, Nanjing, Instituto Tecnológico de Harbin, Xian Jiaotong y la de Ciencias y Tecnología.

Las instituciones donde estudiaron Mao y Xi

Para muchos jóvenes, el sueño es ingresar a la Universidad de Pekín y a la de Tsinghua. La primera es la institución más antigua, fundada en 1898, y ha visto pasar por sus aulas, bibliotecas y pasillos figuras políticas históricas como Mao Tse Tung, fundador de la República Popular de China, y Li Dazhao, uno de los impulsores del Partido Comunista.