Domingo 26 de octubre de 2025, p. 19
Amazon Web Services vendió al gobierno israelí un conjunto de servicios de procesamiento y almacenamiento de datos de nueva generación desde 2021, como parte de su controvertido acuerdo con el proyecto Nimbus, que ayudaron a devastar Gaza, reveló The Intercept.
Datos financieros internos y correos electrónicos entre Amazon y sus clientes israelíes mostraron que la empresa proporcionó software a dos fabricantes de armas, Rafael Advanced Defense Systems e Israeli Aerospace Industries en 2024 y 2025. En este periodo Tel Aviv utilizó sus productos para asesinar civiles indiscriminadamente y destruir infraestructura en los territorios ocupados.
Los documentos indicaron que la plataforma vendió servicios en la nube al programa nuclear israelí.