Mundo
Ver día anteriorDomingo 26 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/26. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Mundo/Amazon vendió programas a fabricantes de armas israelíes/
A nterior
 
Amazon vendió programas a fabricantes de armas israelíes
 
Periódico La Jornada
Domingo 26 de octubre de 2025, p. 19

Amazon Web Services vendió al gobierno israelí un conjunto de servicios de procesamiento y almacenamiento de datos de nueva generación desde 2021, como parte de su controvertido acuerdo con el proyecto Nimbus, que ayudaron a devastar Gaza, reveló The Intercept.

Datos financieros internos y correos electrónicos entre Amazon y sus clientes israelíes mostraron que la empresa proporcionó software a dos fabricantes de armas, Rafael Advanced Defense Systems e Israeli Aerospace Industries en 2024 y 2025. En este periodo Tel Aviv utilizó sus productos para asesinar civiles indiscriminadamente y destruir infraestructura en los territorios ocupados.

Los documentos indicaron que la plataforma vendió servicios en la nube al programa nuclear israelí.

A nterior
Subir al inicio del texto