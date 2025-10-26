De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 19

Amazon Web Services vendió al gobierno israelí un conjunto de servicios de procesamiento y almacenamiento de datos de nueva generación desde 2021, como parte de su controvertido acuerdo con el proyecto Nimbus, que ayudaron a devastar Gaza, reveló The Intercept.

Datos financieros internos y correos electrónicos entre Amazon y sus clientes israelíes mostraron que la empresa proporcionó software a dos fabricantes de armas, Rafael Advanced Defense Systems e Israeli Aerospace Industries en 2024 y 2025. En este periodo Tel Aviv utilizó sus productos para asesinar civiles indiscriminadamente y destruir infraestructura en los territorios ocupados.