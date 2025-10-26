▲ Yahya (en la imagen) y su gemelo Nabila resultaron gravemente heridos al estallar una mina dejada por tropas de Tel Aviv que confundieron con un juguete . Foto Ap

Ap, The Independent y Europa Press

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 19

Ciudad de Gaza., Las municiones que no detonaron durante los ataques y bombardeos del ejército israelí en Gaza representan un peligro latente para los palestinos que buscan entre los escombros lo que queda de sus pertenencias, en medio de un panorama devastador durante la pausa de la ofensiva del régimen de Tel Aviv en la franja.

“Para poder eliminar por completo las amenazas de explosivos no detonados en Gaza necesitamos el permiso de las autoridades israelíes para traer el equipo necesario y desactivar los artefactos”, indicó ayer Anna Simonson, responsable de programas del Servicio de Naciones Unidas de Acción contra Minas (Unmas por sus siglas en inglés) en los territorios palestinos ocupados.

Debido a las limitaciones de los pasados dos años, incluidas las restricciones de acceso y seguridad, o la falta de equipos autorizados para entrar a Gaza, la agencia precisó que “no tenemos una visión completa de la amenaza de municiones sin detonar en la franja. Hasta la fecha, nuestros equipos han encontrado más de 560 artefactos sólo en las zonas a las que hemos podido acceder”.

En la ciudad de Gaza, dos niños gemelos de seis años, Yahya y Nabila, resultaron gravemente heridos por una explosión, tras confundir una mina con un juguete. Antier, ambos fueron trasladados al hospital Al Shifa.

“Era como un juguete”, declaró Tawfiq Shorbasi, abuelo de los infantes, sobre el artefacto sin detonar. Un médico de urgencias y pediatra británico sostuvo que los menores tienen heridas que pueden costarles la vida, no están fuera del riesgo de la pérdida de una mano, un intestino perforado, fracturas diversas y la posible pérdida de una pierna.

El intercambio de cadáveres entre Israel y Hamas se ha convertido en un martirio para los familiares que intentan reconocer los restos en descomposición, con signos de tortura y sufrimiento de sus seres queridos.