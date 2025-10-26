▲ El presidente ucranio informó que este año Moscú ha lanzado 50 misiles Kinjal hipersónicos que “son muy difíciles de detectar” . Foto Afp

Afp, Sputnik y Europa Press

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 18

Kiev. El presidente ucranio, Volodymir Zelensky, reiteró a sus aliados que protejan el espacio aéreo de Ucrania, pocas horas después de que Rusia atacó Kiev con misiles y drones en bombardeos que dejaron al menos cuatro personas muertas y otras 20 heridas.

“Nuestros socios disponen de los sistemas necesarios y pueden ayudar a defender a Ucrania contra los misiles balísticos rusos utilizados en casi todos sus ataques”, explicó el mandatario en redes sociales. Agregó que hay que prestar “especial atención a los sistemas Patriot, las baterías de proyectiles antiaéreos de diseño estadunidense, eficaces contra los proyectiles rusos”.

Zelensky informó que en este año Moscú ha lanzado casi 770 misiles balísticos y más de 50 misiles Kinjal hipersónicos contra Kiev que son muy difíciles de interceptar para su defensa aérea.La madrugada de ayer, Rusia disparó nueve misiles balísticos Iskander-M y 64 drones de ataque, entre otros, según la fuerza aérea ucrania.

A las cuatro de la mañana (hora local), periodistas de la Afp en Kiev aseguraron que escucharon el silbido característico de los misiles y de las potentes detonaciones. También observaron a los bomberos luchando contra las llamas que devoraban un depósito. Fuentes municipales reportaron que atendieron otros importantes incendios en dos barrios de la capital.