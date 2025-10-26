Domingo 26 de octubre de 2025, p. 18
Kiev. El presidente ucranio, Volodymir Zelensky, reiteró a sus aliados que protejan el espacio aéreo de Ucrania, pocas horas después de que Rusia atacó Kiev con misiles y drones en bombardeos que dejaron al menos cuatro personas muertas y otras 20 heridas.
“Nuestros socios disponen de los sistemas necesarios y pueden ayudar a defender a Ucrania contra los misiles balísticos rusos utilizados en casi todos sus ataques”, explicó el mandatario en redes sociales. Agregó que hay que prestar “especial atención a los sistemas Patriot, las baterías de proyectiles antiaéreos de diseño estadunidense, eficaces contra los proyectiles rusos”.
Zelensky informó que en este año Moscú ha lanzado casi 770 misiles balísticos y más de 50 misiles Kinjal hipersónicos contra Kiev que son muy difíciles de interceptar para su defensa aérea.La madrugada de ayer, Rusia disparó nueve misiles balísticos Iskander-M y 64 drones de ataque, entre otros, según la fuerza aérea ucrania.
A las cuatro de la mañana (hora local), periodistas de la Afp en Kiev aseguraron que escucharon el silbido característico de los misiles y de las potentes detonaciones. También observaron a los bomberos luchando contra las llamas que devoraban un depósito. Fuentes municipales reportaron que atendieron otros importantes incendios en dos barrios de la capital.
En el centro este del país, “un rescatista murió y otro resultó herido tras un ataque con misiles contra la comunidad de Petropavlivska, en la región de Dnipropetrovsk”, informó el ministerio del Interior ucranio. La Defensa rusa confirmó el embate contra empresas del complejo militar industrial ucranio, así como infraestructuras energéticas que permiten su funcionamiento.
También informaron que las defensas antiaéreas abatieron 121 drones ucranios en varias regiones en la noche del viernes al sábado. Añadieron que derribaron nueve drones en la región de Moscú, incluidos siete que volaron hacia la capital.
El gobernador de la región rusa de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, denunció daños en una presa de la zona por un ataque aéreo ucranio, y alertó sobre una posible evacuación de decenas de familias por peligro de inundaciones.