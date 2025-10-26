Afp

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 17

La tormenta tropical Melissa que azota el Caribe se convirtió ayer en huracán y se espera que se intensifique de forma rápida durante el fin de semana a medida que continúa su lento curso hacia la isla de Jamaica. Tiene vientos sostenidos que alcanzan los 120 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos en su cuenta de X. Advirtió que puede transformarse en un “meteoro mayor” en el transcurso de este día. El fenómeno causó la muerte de tres personas en Haití, mientras en República Dominicana dejó un fallecido de 79 años y un adolescente de 13 desaparecido, reportaron autoridades de ambos países.