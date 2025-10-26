Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 15

En la semana que inicia se darán a conocer reportes relevantes como el crecimiento de la economía mexicana durante el tercer trimestre del año, tasa de desempleo y balanza comercial, entre otros.

México

Lunes 27

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportará la balanza comercial de septiembre.

El Banco de México (BdeM) difundirá información oportuna de comercio exterior.

Martes 28

El Inegi publicará la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de septiembre.

Miércoles 29

El Inegi dará a conocer el indicador trimestral de la actividad económica estatal del segundo periodo del año.

Jueves 30

El Inegi informará sobre el comportamiento del producto interno bruto del tercer trimestre.

La Secretaría de Hacienda presentará el informe de finanzas públicas al cierre de septiembre.