Domingo 26 de octubre de 2025, p. 15
En la semana que inicia se darán a conocer reportes relevantes como el crecimiento de la economía mexicana durante el tercer trimestre del año, tasa de desempleo y balanza comercial, entre otros.
México
Lunes 27
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportará la balanza comercial de septiembre.
El Banco de México (BdeM) difundirá información oportuna de comercio exterior.
Martes 28
El Inegi publicará la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de septiembre.
Miércoles 29
El Inegi dará a conocer el indicador trimestral de la actividad económica estatal del segundo periodo del año.
Jueves 30
El Inegi informará sobre el comportamiento del producto interno bruto del tercer trimestre.
La Secretaría de Hacienda presentará el informe de finanzas públicas al cierre de septiembre.
Viernes 31
El Inegi difundirá indicadores trimestrales de la actividad turística, correspondiente al segundo periodo del año. El BdeM publicará el reporte de agregados monetarios y actividad financiera de septiembre.
Estados Unidos
Martes 28
Se publicará el índice de confianza del consumidor de octubre, elaborado por Conference Board.
Miércoles 29
Se espera el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal.
Jueves 30
Se tiene programado informar sobre el PIB del tercer trimestre del año y consumo personal del mismo periodo.
Viernes 31
Se tiene programada la publicación del índice de inflación PCE de septiembre (el más vigilado por la Fed).
Fuentes: Inegi, BdeM, SHCP, Banamex y Monex