Para tomar en cuenta
Periódico La Jornada
Domingo 26 de octubre de 2025, p. 15

En la semana que inicia se darán a conocer reportes relevantes como el crecimiento de la economía mexicana durante el tercer trimestre del año, tasa de desempleo y balanza comercial, entre otros.

México

Lunes 27

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportará la balanza comercial de septiembre.

El Banco de México (BdeM) difundirá información oportuna de comercio exterior.

Martes 28

El Inegi publicará la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de septiembre.

Miércoles 29

El Inegi dará a conocer el indicador trimestral de la actividad económica estatal del segundo periodo del año.

Jueves 30

El Inegi informará sobre el comportamiento del producto interno bruto del tercer trimestre.

La Secretaría de Hacienda presentará el informe de finanzas públicas al cierre de septiembre.

Viernes 31

El Inegi difundirá indicadores trimestrales de la actividad turística, correspondiente al segundo periodo del año. El BdeM publicará el reporte de agregados monetarios y actividad financiera de septiembre.

Estados Unidos

Martes 28

Se publicará el índice de confianza del consumidor de octubre, elaborado por Conference Board.

Miércoles 29

Se espera el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal.

Jueves 30

Se tiene programado informar sobre el PIB del tercer trimestre del año y consumo personal del mismo periodo.

Viernes 31

Se tiene programada la publicación del índice de inflación PCE de septiembre (el más vigilado por la Fed).

Fuentes: Inegi, BdeM, SHCP, Banamex y Monex

