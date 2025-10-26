▲ La coreografía contrapone la dureza de las calles con gestos cotidianos que reflejan la vida de las comunidades trabajadoras. Foto Gabriel Morales / FIC

Daniel López Aguilar

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 3

Guanajuato, Gto., En la calma de sus calles, Belfast, capital de Irlanda del Norte, conserva cicatrices que reflejan su historia.

Por primera vez en México, Oona Doherty, coreógrafa oriunda de esa ciudad europea, llevó Hard to Be Soft: A Belfast Prayer al Auditorio del Estado, como parte del Festival Internacional Cervantino y de las actividades de Reino Unido, país invitado de honor.

La función del viernes por la noche desplegó movimientos de fuerza física y profundidad emocional, donde la danza articuló recuerdos y plegarias.

La coreografía contrapone la dureza de las calles con gestos cotidianos que reflejan la vida de las comunidades trabajadoras. Los movimientos combinan tensión y delicadeza y muestran una mirada cercana sobre la experiencia urbana.

Los episodios Lazarus and the Birds of Paradise, Sugar Army, Meat Kaleidoscope y Helium alternan la presencia de Doherty en el escenario con la de otros intérpretes.

Voces de habitantes locales y fragmentos de música litúrgica acompañan los pasajes más íntimos; la música de David Holmes atraviesa todo el montaje y reúne registros sonoros que evocan fe, memoria y la violencia que dejó huella en Belfast.

El público siguió la función con atención diversa. Algunos espectadores mostraron confusión ante los pasajes más abstractos, mientras otros se enfocaron en la relación entre los intérpretes, el espacio y la luz.

Aunque la sala no alcanzó su capacidad total, la disposición cercana de los asistentes permitió apreciar con detalle la interacción de los cuerpos con el escenario y la luz.