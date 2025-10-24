Enrique Méndez y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 6

Cuando la Cámara de Diputados se prepara para definir “medidas más rigurosas y exigentes con la asistencia” de legisladores de todas las bancadas a las sesiones del pleno y en comisiones, ayer a la Comisión de Presupuesto que validó la opinión en favor de una ley general de extorsión, sólo asistió uno de sus 58 integrantes, Reginaldo Sandoval Flores (PT).

Y como la presidenta de la comisión, Merilyn Gómez Pozos (Morena), estaba en su casa, la sesión de sólo 18 minutos fue conducida por la secretaria técnica Irma Virginia Minero Ramos. Ella y el diputado petista eran los únicos en el Salón de Protocolo, el más grande del recinto de San Lázaro.

Si el lunes, cuando esa misma comisión votó la opinión de las iniciativas de una nueva Ley General de Aguas y de reformas a la Ley de Aguas Nacionales, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco (Morena) se conectó sólo para pasar lista mientras jugaba pádel en el Desierto de los Leones, ayer vía remota se conectaron 44; esto es, 13 de plano no se integraron a la sesión.

El lunes había dos presentes: Antares Vázquez (Morena) y el propio Sandoval Flores.

Ayer al mediodía, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que el problema de la inasistencia o de actividades de recreo es de todas las bancadas y “vamos a resolverlo de fondo. Vamos a plantear la revisión de la agenda para los eventos programados; a ser muy cuidadosos para no distraer las sesiones y concentrarnos en los temas”.