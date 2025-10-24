▲ Volúmenes que integran la segunda entrega de los informes de la Auditoría Superior de la Federación. Foto Cristina Rodríguez

Arturo Sánchez Jiménez y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 6

En la segunda entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó posibles irregularidades por 4 mil 607.6 millones de pesos en el gasto federalizado ejercido por gobiernos estatales y municipales.

Veracruz –entonces gobernado por el morenista Cuitláhuac García– concentró el mayor monto por aclarar, con mil 115.3 millones de pesos. Le siguieron Chiapas, bajo la administración del también morenista Rutilio Escandón, con 678.5 millones, e Hidalgo, gobernado por Julio Menchaca, con 603 millones de pesos. En contraste, la Ciudad de México, Zacatecas, Querétaro, Sinaloa y Quintana Roo no registraron irregularidades en la aplicación de recursos federales.

Del total, 34.5 por ciento de las observaciones se concentró en el sector salud, 30.2 por ciento en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y 17.9 por ciento en instituciones de educación media superior.