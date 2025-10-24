Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 25

Los precios del crudo repuntaron ayer, en respuesta a la sanción que impuso Estados Unidos a dos grandes petroleras rusas, Rosneft y Lukoil.

El precio del barril de Brent del Mar del Norte para entrega en diciembre subió 5.43 por ciento, a 65.99 dólares, en el mercado de futuros de Londres. Su equivalente estadunidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en el mismo mes, subió 5.62 por ciento, hasta 61.79 dólares.

A la espera de la publicación del dato macroeconómico más esperado de las últimas tres semanas de Estados Unidos, los precios del petróleo se dispararon por temores de escasez.

Las tensiones inflacionarias se han reactivado en uno de sus principales focos, el mercado del petróleo. Las tensiones geopolíticas van otra vez de la mano de un recrudecimiento de las amenazas comerciales, no sólo a Rusia. Estados Unidos plantea prohibir exportar a China productos de software y alta tecnología.

Este viernes se conocerá el índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos, que cobra especial relevancia por la sequía de datos macroeconómicos provocada por el cierre de la administración estadunidense, que lleva 23 días.

Las previsiones apuntan a un incremento de la inflación hasta 3.1 por ciento, una cifra que podría enfriar la disposición de la Reserva Federal a bajar las tasas de interés después del recorte esperado para la próxima semana.

En tanto, animados por Wall Street y porque el dólar mostró cierta fortaleza, el peso mexicano y la Bolsa Mexicana de Valores terminaron la sesión con subidas.