Viernes 24 de octubre de 2025, p. 25
Los precios del crudo repuntaron ayer, en respuesta a la sanción que impuso Estados Unidos a dos grandes petroleras rusas, Rosneft y Lukoil.
El precio del barril de Brent del Mar del Norte para entrega en diciembre subió 5.43 por ciento, a 65.99 dólares, en el mercado de futuros de Londres. Su equivalente estadunidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en el mismo mes, subió 5.62 por ciento, hasta 61.79 dólares.
A la espera de la publicación del dato macroeconómico más esperado de las últimas tres semanas de Estados Unidos, los precios del petróleo se dispararon por temores de escasez.
Las tensiones inflacionarias se han reactivado en uno de sus principales focos, el mercado del petróleo. Las tensiones geopolíticas van otra vez de la mano de un recrudecimiento de las amenazas comerciales, no sólo a Rusia. Estados Unidos plantea prohibir exportar a China productos de software y alta tecnología.
Este viernes se conocerá el índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos, que cobra especial relevancia por la sequía de datos macroeconómicos provocada por el cierre de la administración estadunidense, que lleva 23 días.
Las previsiones apuntan a un incremento de la inflación hasta 3.1 por ciento, una cifra que podría enfriar la disposición de la Reserva Federal a bajar las tasas de interés después del recorte esperado para la próxima semana.
En tanto, animados por Wall Street y porque el dólar mostró cierta fortaleza, el peso mexicano y la Bolsa Mexicana de Valores terminaron la sesión con subidas.
La moneda mexicana se apreció 0.29 por ciento (5.27 centavos) frente a la divisa estadunidense, para cerrar en 18.3952 pesos por dólar spot.
De acuerdo con datos del Banco de México, el tipo de cambio operó entre un máximo de 18.4220 unidades y un mínimo de 18.3840.
El Inegi publicó que el dato de inflación de México fue mejor al esperado: se desaceleró a 3.63 por ciento anual, lo que da margen al Banco de México para recortar en noviembre su tasa de referencia en alrededor de 0.25 puntos porcentuales, lo que la llevaría a 7.25 por ciento.
El índice DXY, que mide el comportamiento del dólar frente a una canasta de seis divisas internacionales, subió 0.04 por ciento, a 98.71 puntos.
Ganancias en bolsas
Fue un día positivo para los mercados accionarios, cuyo principal motor siguen siendo los reportes corporativos, que en promedio han sido relativamente favorables.
El Nasdaq avanzó 0.89 por ciento, hasta 22 mil 941.80 enteros, mientras el S&P 500 subió 0.58 por ciento, a 6 mil 738.41 puntos, y el Dow Jones ganó 0.31 por ciento, a 46 mil 734.61 unidades.
Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subió 0.35 por ciento, a 61 mil 511.95 puntos.
La jornada previa a la publicación del IPC de Estados Unidos mantiene la rentabilidad exigida al bono estadunidense a 10 años por arriba de la barrera del 4 por ciento, en 4.008 por ciento.
En tanto, el oro se cotizó ayer en 4 mil 127.76 dólares la onza, un aumento de 1.53 por ciento luego de caer el martes.