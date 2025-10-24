▲ Imagen del billete de 20 pesos que será retirado de circulación. Foto Guillermo Sologuren

Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 24

El billete de 20 pesos saldrá de circulación. El Banco de México (BdeM) ordenó a las instituciones financieras que operan en el país comenzar con el retiro, es decir, se deben abstener de entregarlo al público, pero sí deben recibirlo.

En una circular, el banco central explicó que “ha resuelto retirar de la circulación los billetes de la denominación de 20 pesos tipo F”, cuyo color predominante es el azul y se puso en circulación por primera vez en 2007.

Se trata del billete que en el anverso tiene la efigie de Benito Juárez García (1806-1872), quien en 1858 asumió la presidencia de la República Mexicana y al año siguiente expidió las Leyes de Reforma.

La efigie de Juárez está acompañada de una viñeta compuesta por una balanza en primer plano, que simboliza el equilibrio y la justicia, y un libro que representa las Leyes de Reforma promulgadas en 1859.

En el reverso, el elemento principal es una vista panorámica de la zona arqueológica de Monte Albán (cultura zapoteca), ubicada en el estado de Oaxaca y nominada por la Unesco patrimonio cultural de la humanidad.

Al lado izquierdo de dicha vista, se ubica el detalle de un pendiente hallado en la tumba número 7 de la misma zona arqueológica y, en la parte inferior derecha, se encuentra un fragmento del mascarón del Dios de la Lluvia y del Trueno (Cocijo, principal deidad zapoteca).