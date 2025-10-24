Ap, Afp y Sputnik

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 23

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció anoche que pondrá fin a “todas las negociaciones comerciales” con Canadá, con “efecto inmediato”, debido a la transmisión de un anuncio de televisión en el que se escucha un discurso del ex presidente Ronald Reagan manifestándose contra los aranceles.

Trump anunció su decisión respecto a la relación con Canadá –su segundo mayor socio comercial después de México y país con el cual también integra el acuerdo comercial de América del Norte (T-MEC)– luego de que la provincia canadiense de Ontario emitió el anuncio de televisión que se transmitió en un partido de las Grandes Ligas de beisbol en Estados Unidos, en el que se empleó un discurso del ex presidente Reagan, quien rechaza la imposición de aranceles.

Trump publicó: “La Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que Canadá ha utilizado fraudulentamente un anuncio, que es falso, en el que aparece Ronald Reagan hablando negativamente de los aranceles.