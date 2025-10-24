Ap

Nueva York., Trey Yesavage y Roki Sasaki son apenas unos novatos en las Grandes Ligas, por lo que su éxito en la postemporada es todavía más impresionante. Ambos estaban en las menores el mes pasado y de pronto son dos de los lanzadores más importantes en la Serie Mundial, en la que los Azulejos de Toronto reciben hoy a los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores.

Ninguno ha cumplido 24 años ni ha aparecido en más de 17 partidos de Grandes Ligas. Pero Yesavage será el abridor de Toronto en el primer juego. “Creo que los peloteros han sido desarrollados de mane-ra diferente en los años recientes, y probablemente adquieren más confianza a una edad temprana”, afirmó el mánager de los Azulejos, John Schneider.

Yesavage, de 22 años y seleccionado en la primera ronda por Toronto en julio de 2024 desde la Universidad de East Carolina, ascendió rápidamente a través de cuatro niveles de ligas menores esta temporada.

Ponchó a 160 bateadores en 98 entradas combinadas en Dunedin, Vancouver, Nuevo Hampshire y Búfalo antes de hacer su debut en las Mayores el 15 de septiembre con los Azulejos, en medio de una candente carrera por el banderín.

El lanzador derecho de Pensilvania tuvo récord de 1-0 con una efectividad de 3.21 en tres salidas para un total de 14 entradas, y luego se encontró en el montículo contra Aaron Judge y los Yanquis de Nueva York como el segundo abridor en la rotación de playoffs de Toronto.

¿Cómo manejó Yesavage tal presión? Con un splitter dominante desde un punto de lanzamiento inusitadamente alto, estableció un récord de postemporada de la franquicia al ponchar a 11 en cinco episodios y un tercio, para ganar un partido de la serie divisional.