Nueva York., El entrenador de los Blazers de Portland y un jugador del Heat de Miami de la NBA fueron arrestados ayer entre más de 30 personas en dos casos criminales que implican vastas tramas separadas para ganar millones manipulando apuestas deportivas y juegos de póquer que involucran a familias de la mafia, anunciaron las autoridades estadunidenses.

Chauncey Billups, técnico de los Blazers, fue acusado de participar en una conspiración para amañar juegos de cartas con altas apuestas en Las Vegas, Miami, Manhattan y los Hamptons, respaldados por familias de La Cosa Nostra. A su vez, Terry Rozier, escolta del Heat, fue acusado en un segundo esquema de crear apuestas fraudulentas explotando información confidencial sobre atletas y equipos de la NBA.

Las acusaciones reveladas en Nueva York son un escándalo para la NBA –que inició temporada esta semana– y muestran cómo ciertos tipos de apuestas son vulnerables a fraudes masivos en la creciente industria legal de apuestas deportivas de miles de millones de dólares.

“Mi mensaje para los acusados que han sido detenidos es este: Su racha ganadora ha terminado. Su suerte se ha agotado”, dijo Joseph Nocella, el fiscal federal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

Ambos hombres enfrentan cargos de conspiración para lavado de dinero y fraude electrónico, y se esperaba que comparecieran por primera vez ante la corte este jueves. También fue arrestado Damon Jones, otrora entrena-dor asistente y jugador de la NBA, acusado de participar en ambos esquemas.

Nocella lo calificó como “unas de las tramas de corrupción deportiva más descaradas desde que las apuestas deportivas en línea se legalizaron ampliamente en Estados Unidos”.

“El fraude es asombroso,” dijo el director de la FBI, Kash Patel, a los periodistas. “Estamos hablando de decenas de millones de dólares en fraude, robo y hurto a lo largo de una investigación de varios años”.

Billups y Rozier han sido suspendidos de sus equipos, según la NBA, que dijo estar cooperando con las autoridades.

“Tomamos estas acusaciones con la máxima seriedad, y la integridad de nuestro juego sigue siendo nuestra máxima prioridad,” añadió la liga en un comunicado.

El abogado de Rozier, Jim Trusty, señaló que su cliente “no es un apostador” y “espera ganar esta pelea.” Agregó que la FBI había dicho previamente que su cliente no era un objetivo en la investigación.

No obstante, indicó que a las 6 de la mañana “llamaron para decirme que agentes de la FBI estaban tratando de arrestarlo en un hotel. Es desafortunado que en lugar de permitirle entregarse, optaron por una oportunidad fotográfica. Querían la gloria de avergonzar a un atleta profesional mostrándolo al público como culpable. Eso dice mucho sobre las motivaciones en este caso”.

En el esquema de apuestas deportivas, los jugadores a ve-ces alteraban su rendimiento o se retiraban prematuramente de los partidos, dijo la comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch. En un caso, Rozier, como jugador de los Hornets, mencionó a personas que planeaba abandonar el duelo temprano con una “supuesta lesión”, permitiéndoles hacer apuestas que generaron miles de dólares, agregó Tisch.

Rozier y otros acusados “tenían acceso a información privada conocida por jugadores o entrenadores de la NBA” que probablemente afectaría el resultado de los partidos y la proporcionaron a otros conspiradores a cambio de una tarifa fija o una parte de las ganancias de las apuestas, señala la acusación.