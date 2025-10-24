▲ Este año, el piloto mexicano (arriba al centro) cambió la pista por la cancha de futbol y acudió a compromisos comerciales en el contexto de Gran Premio de México, donde fue ovacionado por cientos de seguidores. Foto @escuderiatelmex y Marco Peláez

Sergio Pérez sólo conoce el Gran Premio de México desde la soledad vertiginosa en la cápsula de un monoplaza de Fórmula 1. Esta vez todo será diferente, y por tanto muy extraño. En 2011 debutó en la máxima categoría del automovilismo y desde 2015, año en el que regresó el serial al Autódromo Hermanos Rodríguez, estuvo sobre la pista.

“Es raro, este será el primer año que no corro”, dice Checo Pérez en una serie de actividades publicitarias, porque si bien no estará sobre la pista, su influjo persiste en el imaginario de los aficionados mexicanos y, por tanto, en los intereses de una abundante cartera de marcas comerciales.

No correrá este fin de semana, pero aun así cumple con diversos compromisos. Asiste al partido amistoso de futbol junto con figuras del deporte en activo o retiradas, los medios de comunicación, tradicionales o emergentes, hacen fila para arrebatarle algunas palabras. El Gran Premio de México, incluso cuando algunos organizadores quieren convencer de lo contrario, parece inimaginable sin la presencia del piloto tapatío. El público se expandió al mismo ritmo con el que se consolidaba el tapatío en la F1.

“Esta vez me tocará verlo como espectador y no compitiendo, lo seguiré por televisión, porque estaré en Guadalajara”, sostiene Checo, quien, a menos que esté reservando una sorpresa, no quiere mirar una carrera en su país desde la melancólica distancia de un invitado VIP.

“Creo que lo que más voy a extrañar será el manejo sobre la pista y, sobre todo, a mi público, porque después de toda la gira mundial ellos me hacían sentir que estaba de vuelta en casa”, afirma mientras trata de imaginar cómo será un fin de semana en el Hermanos Rodríguez sin la adrenalina.