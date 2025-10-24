▲ La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (al centro de color guinda) acudió ayer al Autódromo Hermanos Rodríguez para inaugurar los pabellones de la capital del país. Con el Gran Circo se espera la llegada de casi medio millón de visitantes en los tres días que durará el evento de F1. Foto Víctor Camacho

Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. a11

La décima edición del Gran Premio de Fórmula 1 en la Ciudad de México romperá récord en turismo, economía y empleos, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

La mandataria inauguró los pabellones de la capital del país en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se podrá apreciar una exposición alusiva a los 700 años de la fundación de México-Tenochti-tlan y elementos alusivos al Día de Muertos.

Brugada precisó que esta fiesta del automovilismo generará cer-ca de 9 mil empleos y una derrama de más de 20 mil millones de pesos, por lo que se espera una ocupación hotelera de casi 90 por ciento, con la llegada de casi medio millón de visitantes en sólo tres días.

Ante organizadores y representantes internacionales de la Fórmula 1, la jefa de Gobierno aseguró que con el arranque de los motores en el autódromo, el mundo entero será testigo de la hospitalidad y de la modernidad de la capital.

“La Ciudad de México es campeona en la organización y garantía de que los espectáculos internacionales se lleven a cabo bien, porque hay buena relación entre autoridades y organizadores, tiene infraestructura, conectividad, servicios y la seguridad que se requiere.”

Indicó que se implementará un operativo de prevención, seguridad y movilidad en la zona del Estadio GNP con la participación de más de 3 mil 900 policías y 400 vehículos oficiales.

En su intervención, Alejandro Soberón Kuri, presidente de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), empresa organizadora del Gran Premio de México 2025, afirmó que este acto deportivo coloca a México en la mirada de más de mil 500 millones de seguidores a escala mundial.

Destacó que la carrera se transmitirá en más de 200 países, mostrando a la Ciudad de México como una metrópoli moderna, vibrante, llena de vida y como una gran plataforma de promoción turística y un motor clave para la economía local.

En la última década, añadió, el Gran Premio ha generado más de 137 mil 500 millones de pesos y más de 82 mil empleos, con 3.2 millones de aficionados.

Recordó que este año se logró extender hasta 2028 el contrato con Fórmula 1, que consolida a la capital como epicentro de los mejores eventos deportivos.