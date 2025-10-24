Viernes 24 de octubre de 2025, p. a10
El ciclista mexicano César Macías, quien fue uno de los me-jores sprinters del pasado Tour del Porvenir, firmó con Bur-gos Burpellet BH hasta 2027, informó el equipo español en un comunicado.
“Macías dará el salto al profesionalismo tras rendir a gran nivel los años recientes con el equipo Petrolike. El pedalista tricolor destaca como velocista, aunque también es capaz de superar el terreno de media montaña. Habilidades que le han permitido lograr un total de 16 top 10 en la pasada temporada”, publicó el equipo.
El jalisciense, de 22 años, destacó en carreras de la categoría Sub-23, como el Tour del Porvenir y el Giro Next Gen.
“La temporada ha sido de ensueño para mí. He logrado desarrollarme con el equipo Petrolike en diversas carreras por Europa, Asia, América y África. Sin embargo, ya he concluido este episodio de mi vida, el cual aprecio y valoro mucho. Y qué mejor que ir al Burgos Burpellet BH, donde me han dado la oportunidad de seguir creciendo y desarrollándome. Creo que seremos una buena unión y estoy muy agradecido y contento de poder portar estos colores en mi paso al profesionalismo. Ya espero el siguiente año con muchas ansias”, comentó Macías.
Tour en Montmartre
Por otra parte, después del éxito de este año, el Tour de Francia regresará a Montmartre para el gran final de la edición de 2026, que también incluye dos finales de etapa en el Alpe d'Huez.
Decenas de miles de aficionados llenaron las calles del pintoresco distrito de Montmartre en París este verano para presenciar el enfrentamiento final entre Tadej Pogačar, cuatro veces campeón del Tour, y sus rivales.
Incluir la Butte Montmartre y la basílica del Sacré-Cœur en la ruta trajo una nueva emoción y rompió la monotonía de la etapa final, que tradicionalmente es un paseo procesional antes del sprint final en Campos Elíseos.
Los organizadores de la carrera, que revelaron ayer la ruta del Tour 2026, han decidido repetir la experiencia el próximo año, concluyendo una ruta que comenzará en Barcelona.
La ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos de 1992 ha albergado anteriormente etapas de la carrera de ciclismo más grande, pero nunca su arranque. La edición 113 de la carre-ra comenzará el 4 de julio con una contrarreloj por equipos.
Con información de Ap