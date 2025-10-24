De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. a10

El ciclista mexicano César Macías, quien fue uno de los me-jores sprinters del pasado Tour del Porvenir, firmó con Bur-gos Burpellet BH hasta 2027, informó el equipo español en un comunicado.

“Macías dará el salto al profesionalismo tras rendir a gran nivel los años recientes con el equipo Petrolike. El pedalista tricolor destaca como velocista, aunque también es capaz de superar el terreno de media montaña. Habilidades que le han permitido lograr un total de 16 top 10 en la pasada temporada”, publicó el equipo.

El jalisciense, de 22 años, destacó en carreras de la categoría Sub-23, como el Tour del Porvenir y el Giro Next Gen.

“La temporada ha sido de ensueño para mí. He logrado desarrollarme con el equipo Petrolike en diversas carreras por Europa, Asia, América y África. Sin embargo, ya he concluido este episodio de mi vida, el cual aprecio y valoro mucho. Y qué mejor que ir al Burgos Burpellet BH, donde me han dado la oportunidad de seguir creciendo y desarrollándome. Creo que seremos una buena unión y estoy muy agradecido y contento de poder portar estos colores en mi paso al profesionalismo. Ya espero el siguiente año con muchas ansias”, comentó Macías.