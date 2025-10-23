Jueves 23 de octubre de 2025, p. 6
Después de la Sonora Santanera, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados quiere más bailongo en el recinto: ahora Sergio Mayer Bretón está en pláticas para invitar a Los Ángeles Azules en noviembre, según reveló Sergio Gutiérrez Luna, su compañero de bancada.
Los panistas aprovecharon la tribuna para criticar a los morenistas que el martes se salieron de la sesión para ir al baile. “Ya empezaban las primeras notas y no querían llegar tarde al baile”, dijo Luis Agustín Rodríguez. Y Héctor Saúl Téllez manifestó que Morena “celebró descaradamente el alza de impuestos y la tragedia en Veracruz, al son de la Santanera”.
Las críticas a la fiesta se combinaron con la aparición vía remota, el lunes, de Cuauhtémoc Blanco en una sesión de la Comisión de Presupuesto, y su respuesta de que hace ejercicio al tiempo que legisla porque “mi corazón lo necesita”.
Ayer, el coordinador de los guindas, Ricardo Monreal, señaló que hay un llamado a los diputados de su bancada a cumplir con su responsabilidad, y anticipó que la próxima semana se revisarán todos los ordenamientos jurídicos de la Cámara para garantizar la presencia, cuando sea indispensable, de legisladores.
Y el martes, además, 20 diputados llevaron hasta su camioneta un pastel de chocolate con velitas al secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Fue un “gesto de amistad y de identidad con él; no impidió la comparecencia, y la Sonora, algo me había comentado Sergio Mayer, que era un reconocimiento por su labor artística, pero hay que buscar los momentos más adecuados...”
Gutiérrez Luna dijo en entrevista que sí dejó la sesión, pero que bailó con su esposa, Karina Barreras, “una cancioncita nada más”.
Reconocimientos como el hecho a la Santanera “hay que hacerlos más seguido en la Cámara… Hablaba Sergio Mayer que está en pláticas con Los Ángeles Azules para que vengan y darles un reconocimiento también por su trabajo musical en la cultura popular, y de paso que tocaran algunas canciones”, expresó mientras levantaba las cejas.
Incluso, consideró que podría abrirse al público, con un límite de aforo revisado por Protección Civil.