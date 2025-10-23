Enrique Méndez y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 6

Después de la Sonora Santanera, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados quiere más bailongo en el recinto: ahora Sergio Mayer Bretón está en pláticas para invitar a Los Ángeles Azules en noviembre, según reveló Sergio Gutiérrez Luna, su compañero de bancada.

Los panistas aprovecharon la tribuna para criticar a los morenistas que el martes se salieron de la sesión para ir al baile. “Ya empezaban las primeras notas y no querían llegar tarde al baile”, dijo Luis Agustín Rodríguez. Y Héctor Saúl Téllez manifestó que Morena “celebró descaradamente el alza de impuestos y la tragedia en Veracruz, al son de la Santanera”.

Las críticas a la fiesta se combinaron con la aparición vía remota, el lunes, de Cuauhtémoc Blanco en una sesión de la Comisión de Presupuesto, y su respuesta de que hace ejercicio al tiempo que legisla porque “mi corazón lo necesita”.

Ayer, el coordinador de los guindas, Ricardo Monreal, señaló que hay un llamado a los diputados de su bancada a cumplir con su responsabilidad, y anticipó que la próxima semana se revisarán todos los ordenamientos jurídicos de la Cámara para garantizar la presencia, cuando sea indispensable, de legisladores.