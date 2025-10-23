▲ La diputada Julia Arcelia Olguín Serna (Morena) festeja por adelantado el Día de Muertos en San Lázaro . Foto Luis Castillo

Enrique Méndez y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 23 de octubre de 2025, p. 6

Con acusaciones mutuas entre las bancadas por el manejo histórico de la deuda y actos de corrupción de los gobiernos del pasado, la Cámara de Diputados aprobó ayer la cuenta pública 2023, en una sesión marcada por el ausentismo de legisladores.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto, Merilyn Gómez Pozos (Morena), afirmó que el dictamen aprobado ayer “no es un mero registro de cifras, es ante todo una radiografía moral del Estado mexicano”, y planteó que las cifras macroeconómicas presentan al país como “ejemplo entre disciplina fiscal y crecimiento inclusivo”.

En contraste, PAN y PRI resaltaron la opacidad en el manejo de los recursos y enfocaron baterías en el aumento de la deuda pública en el sexenio pasado. Igual que MC, señalaron que de 2023 todavía hay 51 mil 979 millones de pesos sin comprobar.

No precisaron que de ese monto, 40 mil 803 millones corresponden a estados y municipios, y Morena y sus aliados tampoco vieron ese detalle.

En tribuna, el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval Flores, dijo que el monto de endeudamiento se mide respecto al PIB. “Con Vicente Fox creció 13.28 por ciento nominal; con Felipe Calderón, 108.88; con Enrique Peña Nieto, 59.48, y con Andrés Manuel López Obrador, 20. No hay duda de que es totalmente manejable y fue correcto cómo se empleó en 2023”.