Miércoles 22 de octubre de 2025

A pesar de que la dirección de la facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguró que entregaron las respuestas al pliego petitorio de los alumnos, la representación de la asamblea estudiantil señaló que “en ningún momento lo entregaron porque se negaron a entablar un diálogo en igualdad de condiciones”.

Desde el pasado lunes se había acordado que las autoridades entregarían las instalaciones a los estudiantes, pero no se logró el acuerdo, ya que la directora del plantel, Mónica Cejudo no acudió a la entrega.

Derivado de las diferencias entre autoridades y alumnos, la noche del lunes la dirección solamente publicó en línea que tenían listas las respuestas al pliego petitorio y emitieron un comunicado informando que se había entregado.

“No hubo entrega formal”

Sin embargo, los estudiantes de arquitectura señalaron que no hubo una entrega formal, por lo que el paro en esta facultad se mantiene y no hay fecha de mesas de diálogo porque a decir de los alumnos no ha habido compromiso de su directora.

La facultad de Ciencias Políticas y Sociales también entregó a la dirección un pliego petitorio amplio, en el que elaboró un listado de 13 demandas, cada una con más de cinco subtemas, que van desde acciones en materia de seguridad, acceso público de la normatividad en la página de la facultad, hasta cuestio-nes de cambios en planes de estudio, modificaciones en procesos de titulación, protocolos en casos de desaparición y derechos a la salud sexual.