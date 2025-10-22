Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 16

La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, sostuvo ayer una reunión con el canciller Juan Ramón de la Fuente en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde ambos coincidieron en la importancia de mantener una relación cercana entre México y ese estado del sur de Estados Unidos, sustentada en los lazos económicos, sociales y culturales que los unen.

De acuerdo con la información difundida por la SRE en la red social X, en el encuentro se revisaron temas de turismo, sector que ha mostrado un crecimiento sostenido en años recientes, así como de colaboración en la industria de los semiconductores, considerada estratégica para el desarrollo tecnológico y la competitividad regional.

La cancillería informó que se discutieron nuevas iniciativas para fortalecer la innovación mediante alianzas entre las universidades de Arizona e instituciones mexicanas de investigación y educación superior. Estas acciones, señaló, buscan impulsar el intercambio académico, científico y tecnológico entre ambas partes.

La gobernadora Hobbs destacó el dinamismo de la relación bilateral, particularmente en materia comercial y de inversión, mientras el canciller De la Fuente subrayó la relevancia de la cooperación con Arizona, que alberga a una amplia comunidad mexicana y desempeña un papel clave en la integración económica de América del Norte.