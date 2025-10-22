Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025

En el mundo unos 466 millones de niños, niñas y adolescentes de 174 países que cursan la educación prescolar, primaria o secundaria, reciben al menos una comida diaria en los planteles.

Sin embargo, más de la mitad de los alumnos de primaria en el planeta aún no están cubiertos por un programa de comidas en los centros educativos, alerta el informe El estado de la alimentación escolar a nivel mundial 2024, realizado por el organismo en la materia de la Organización de Naciones Unidas.

En los pasados dos años, los países de bajos ingresos y con la menor cobertura de alimentación escolar mostraron el mayor avance en la atención de estudiantes beneficiados por el programa, de cerca de 60 por ciento. En términos de regiones, África es la que más ha progresado, al atender aproximadamente a 20 millones adicionales de niños y niñas cubiertos por los programas de alimentación escolar.

La cobertura, no obstante, es de sólo 27 por ciento en países de bajos ingresos, mientras en naciones ricas ocho de cada 10 estudiantes son atendidos. El informe señala que la asistencia oficial para el desarrollo sólo representa alrededor de uno por ciento de la inversión mundial en alimentación escolar.

El organismo de Naciones Unidas destaca que la Coalición para la Alimentación Escolar es una red de colaboración, que desde su creación en 2021, ha logrado integrar a 108 países, 144 asociaciones y seis organismos regionales para garantizar que todos los niños y niñas tengan acceso a comidas escolares saludables y nutritivas para 2030.