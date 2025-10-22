Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 8
El senador de Morena Gerardo Fernández Noroña solicitará hoy licencia a su cargo por 10 días, a fin de realizar un viaje a Medio Oriente para entrevistarse con autoridades de Palestina y dar testimonio de primera mano sobre lo que se vive en la zona ocupada por Israel.
En conferencia de prensa, expuso que asiste a invitación que le hizo la autoridad palestina en julio pasado, cuando presidía el Senado, y decidió ir ahora, ya que pese al cese del fuego pactado, sigue el genocidio.
Precisó que el boleto de avión lo pagará Emiratos Árabes Unidos, donde tendrá una reunión y dos más programadas en Jordania, “pero el grueso del tiempo lo dedicaré en recorridos para ver lo que está viviendo el pueblo de Palestina”.
–¿Piensa ir a la franja de Gaza?
–Creo que sería temerario, pero si la autoridad palestina tiene prevista una visita a Gaza, la haré. Todo lo que hayan agendado, lo haré.
Fernández Noroña sostuvo que no teme a represalias de Estados Unidos, ya que lo peor que le puede pasar es que le retiren la visa.
Explicó que no estaba obligado a pedir licencia, ya que es un viaje de trabajo, pero dado que tiene un seguimiento constante de los medios, decidió hacerlo en la sesión de hoy. Tendrá vigencia a partir de mañana y hasta el 2 de noviembre.
Por separado, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat, comentó que la diplomacia parlamentaria es responsabilidad del Senado y parte de las tares de los legisladores es ejercerla, por lo que la decisión de Fernández Noroña de acudir es legal.
Debate con Gil Zuarth
En otro orden, Fernández Noroña aseguró ayer que el ex senador del Partido Acción Nacional Roberto Gil Zuarth, pretendió integrarse a Morena para buscar una candidatura plurinominal al Senado. Un par de horas después, el panista reviró que es falso y tildó a Fernández de “mentiroso compulsivo”.
Entre los temas que abordó en la conferencia de prensa, se le preguntó a Fernández Noroña sobre la denuncia que anunció Gil Zuarth en su contra, en la que lo señala de presunto lavado de dinero. Tras asegurar que no ha sido notificado de algún proceso legal, el morenista recalcó que el panista “quiso venir al movimiento, pero no cabía. Es que sí hemos tenido estómago, pero eso era demasiado”.
En redes sociales, el panista contestó al ex presidente de la mesa directiva: “Que este mentiroso compulsivo demuestre sus dichos. No podrá, porque es falso”.