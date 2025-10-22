Andrea Becerril y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 8

El senador de Morena Gerardo Fernández Noroña solicitará hoy licencia a su cargo por 10 días, a fin de realizar un viaje a Medio Oriente para entrevistarse con autoridades de Palestina y dar testimonio de primera mano sobre lo que se vive en la zona ocupada por Israel.

En conferencia de prensa, expuso que asiste a invitación que le hizo la autoridad palestina en julio pasado, cuando presidía el Senado, y decidió ir ahora, ya que pese al cese del fuego pactado, sigue el genocidio.

Precisó que el boleto de avión lo pagará Emiratos Árabes Unidos, donde tendrá una reunión y dos más programadas en Jordania, “pero el grueso del tiempo lo dedicaré en recorridos para ver lo que está viviendo el pueblo de Palestina”.

–¿Piensa ir a la franja de Gaza?

–Creo que sería temerario, pero si la autoridad palestina tiene prevista una visita a Gaza, la haré. Todo lo que hayan agendado, lo haré.

Fernández Noroña sostuvo que no teme a represalias de Estados Unidos, ya que lo peor que le puede pasar es que le retiren la visa.

Explicó que no estaba obligado a pedir licencia, ya que es un viaje de trabajo, pero dado que tiene un seguimiento constante de los medios, decidió hacerlo en la sesión de hoy. Tendrá vigencia a partir de mañana y hasta el 2 de noviembre.