Iván Eviar Saldaña

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 6

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, admitió a trámite la revisión de un amparo promovido por Tv Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, mediante el cual la empresa impugna un crédito fiscal por 2 mil 615 millones 750 mil 783 pesos, correspondiente al impuesto sobre la renta (ISR), así como a multas y recargos relacionados con el ejercicio fiscal de 2013.

El acuerdo, publicado el pasado lunes en las listas de la Corte, registró el expediente como amparo directo en revisión 6293/2025, el cual fue turnado a la ponencia del ministro Arístides García Guerrero.

Con este nuevo recurso de la televisora –que se suma a cinco amparos directos en revisión promovidos por Grupo Elektra– la SCJN tiene pendientes de resolución seis asuntos relacionados con empresas de Grupo Salinas, que en conjunto impugnan créditos fiscales por un monto superior a 41 mil millones de pesos, según cálculos del propio tribunal.

El litigio de Tv Azteca se originó a partir de una resolución emitida el 13 de enero de 2017 por la Administración Central de Fiscalización a Grupos de Sociedades, en la que se determinó el crédito fiscal contra la televisora por más de 2.6 mil millones de pesos.