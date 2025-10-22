Arturo Sánchez

Miércoles 22 de octubre de 2025

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobiernos publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación una circular en la que instruye a todas las dependencias y entidades federales, así como a los gobiernos locales, a abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Baritano.

La resolución fue dictada el 2 de octubre de 2025 por el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su área de responsabilidades.