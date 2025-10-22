Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 5
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobiernos publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación una circular en la que instruye a todas las dependencias y entidades federales, así como a los gobiernos locales, a abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Baritano.
La resolución fue dictada el 2 de octubre de 2025 por el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su área de responsabilidades.
La circular precisa que, aunque la inhabilitación comenzó desde el 14 de marzo de 2023 y su plazo ya se cumplió, la sanción se mantiene vigente hasta que la empresa pague la multa impuesta dentro del mismo procedimiento.