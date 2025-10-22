Política
Ver día anteriorMiércoles 22 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/22. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Empresa Baritano, inhabilitada/
A nterior
S iguiente
 
Empresa Baritano, inhabilitada
 
Periódico La Jornada
Miércoles 22 de octubre de 2025, p. 5

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobiernos publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación una circular en la que instruye a todas las dependencias y entidades federales, así como a los gobiernos locales, a abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Baritano.

La resolución fue dictada el 2 de octubre de 2025 por el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su área de responsabilidades.

La circular precisa que, aunque la inhabilitación comenzó desde el 14 de marzo de 2023 y su plazo ya se cumplió, la sanción se mantiene vigente hasta que la empresa pague la multa impuesta dentro del mismo procedimiento.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto