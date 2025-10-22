Deportes
Victoria redonda para Thunder en la NBA
Al cierre
Victoria redonda para Thunder en la NBA
 
Periódico La Jornada
Miércoles 22 de octubre de 2025, p. a39

Oklahoma. Los fanáticos del Thunder obtuvieron todo lo que querían el martes: una ceremonia de anillos, la revelación del letrero de campeón y una victoria sobre los Rockets de Houston y el ex astro de Oklahoma City, Kevin Durant.

Shai Gilgeous-Alexander, el actual Mejor jugador, encestó dos tiros libres con 2.3 segundos restantes en la segunda prórroga para que el Thunder ganara 125-124. El campeón anotador de la temporada pasada tenía solo cinco puntos al medio tiempo, pero terminó con 35.

Durant cometió una falta sobre Gilgeous-Alexander con los Rockets, liderando 124-123 en el segundo tiempo extra, y la multitud aplaudió con entusiasmo cuando salió del juego con su sexta falta personal. Gilgeous-Alexander encestó ambos tiros libres para los puntos decisivos. Jabari Smith Jr. de Houston falló un tiro de 19 pies cuando el tiempo expiró, y el Thunder sobrevivió en el partido inaugural.

