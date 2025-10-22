Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. a39

Oklahoma. Los fanáticos del Thunder obtuvieron todo lo que querían el martes: una ceremonia de anillos, la revelación del letrero de campeón y una victoria sobre los Rockets de Houston y el ex astro de Oklahoma City, Kevin Durant.

Shai Gilgeous-Alexander, el actual Mejor jugador, encestó dos tiros libres con 2.3 segundos restantes en la segunda prórroga para que el Thunder ganara 125-124. El campeón anotador de la temporada pasada tenía solo cinco puntos al medio tiempo, pero terminó con 35.

Durant cometió una falta sobre Gilgeous-Alexander con los Rockets, liderando 124-123 en el segundo tiempo extra, y la multitud aplaudió con entusiasmo cuando salió del juego con su sexta falta personal. Gilgeous-Alexander encestó ambos tiros libres para los puntos decisivos. Jabari Smith Jr. de Houston falló un tiro de 19 pies cuando el tiempo expiró, y el Thunder sobrevivió en el partido inaugural.