▲ El jugador de las Águilas, Allan Saint-Maximin, en un desborde durante el encuentro que el equipo local resolvió en tiempo añadido. Foto Club América

De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. a39

Con un gol agónico de Ramón Juárez al minuto 90+8, las Águilas del América vencieron 2-1 al Puebla y con ello recuperaron el subliderato de la clasificación general de la Liga Mx.

En un partido correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2025, los dirigidos por André Jardine sumaron tres puntos importantes para sus aspiraciones, aunque su juego está lejano de lo esperado por los aficionados.

Con un zurdazo preciso desde fuera del área, el uruguayo Emiliano Gómez venció a Luis Malagón y puso el 1-0 a favor del Puebla al 52.

La anotación encendió las alarmas en el banquillo americanista y al 67, mediante un polémico penal, Bryan Rodríguez concretó el empate para los capitalinos.

Cuando parecía que la igualada entre La Franja y las Águilas estaba decretada, Ramón Juárez se elevó por encima de la marca y conectó un cabezazo imparable que selló el 2-1 definitivo en el estadio Ciudad de los Deportes.

Los de Coapa llegaron al partido con la encomienda de recuperarse de su derrota en el clásico joven el sábado pasado. Puebla, en tanto, buscaba su segundo triunfo consecutivo luego de remontar la jornada anterior al Atlas y ganar con marcador de 4-3.

El próximo encuentro del equipo de Coapa será ante Mazatlán el viernes, mientras que La Franja se verá las caras ante los Bravos de Juárez en el Olímpico Benito Juárez.

En el estadio Victoria en Aguascalientes, Cruz Azul y Necaxa empataron a un tanto, en un duelo donde a La Máquina le anularon dos goles.

La anotación inicial fue para los visitantes al minuto 65. Carlos Rotondi desbordó por la izquierda y envió un centro raso para Amaury Morales, quien controló y anotó para los celestes.

En el 87 Agustín Palavecino recogió un balón suelto y lo clavó en el ángulo superior derecho para lograr el empate para el Necaxa.

En los minutos finales Cruz Azul logró otra anotación, pero el sistema de video arbitraje determinó fuera de lugar, lo que anuló la celebración visitante.

Luego de este resultado, el conjunto que dirige Nicolás Larcamón descendió al tercer lugar de la tabla con 29 puntos, uno menos que las Águilas del América.

Los celestes volverán a casa este sábado para medirse ante Rayados, mientras que Necaxa visitará al Atlético de San Luis.

En otros resultados Santos y Mazatlán igualaron 2-2 en el estadio El Encanto. Por los Cañoneros anotaron Roberto Meraz (minuto 10) y Facundo Almada (90+2); por Santos Aldo López (57) y Kevin Palacios (76) .

En el Gigante de Acero, Monterrey goleó 4-2 a Juárez con lo que llegó a 30 unidades.