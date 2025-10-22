▲ En una gran noche, Fermín López (izquierda) se convirtió ayer en el primer jugador español en marcar tres goles en un partido de Champions con el conjunto catalán. Foto Afp

Afp y Ap

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. a12

París. El vigente monarca París Saint-Germain, el subcampeón Inter de Milán y los aspirantes Arsenal y Barcelona reivindicaron sus aspiraciones en la Liga Campeones de la UEFA con victorias por al menos cuatro goles de diferencia en las jornadas más efectivas en ese renglón para los equipos.

El PSG endosó un 7-2 al Bayer Leverkusen en Alemania, pero no fue ese el resultado más abulta-do de la noche europea. El mismo poderío se vio en Montjuic, donde el Barça aplastó por 6-1 a un Olympiakos griego que se quedó con un hombre menos por la expulsión del argentino Santiago Hezze.

En Londres, el Arsenal derrotó 4-0 al Atlético de Madrid, mismo resultado con el que el Inter superó al modesto Union Saint-Gilloise belga. Otro que castigó con los puntos de un set, como en un partido de tenis, fue el PSV (6-2) a un irreconocible Nápoles italiano.

La policía neerlandesa detuvo en Eindhoven a 230 aficionados del cuadro italiano y a cuatro del PSV por temor a enfrentamientos antes del juego. Según reportes oficiales, los seguidores napolitanos mostraron un “comportamiento provocador” en distintos puntos de la ciudad.

Los detenidos fueron trasladados a la comisaría para ser interrogados y liberados posteriormente, aunque recibieron una multa económica.

En lo deportivo, el futbol inglés saldó la fecha del martes con tres victorias de sus tres equipos en competencia. El Newcastle se impuso 3-0 a un Benfica con su casillero de puntos aún en cero, mientras el Manchester City conquistó Villarreal (2-0).

En Leverkusen, el central ecuatoriano Willian Pacho (7), Desiré Doué (41 y 45+3), Khvicha Kvaratskhelia (44), Nuno Mendes (50), Ousmane Dembélé (66), quien acababa de entrar al terreno de juego, y Vitinha (90) pusieron los goles del PSG, equipo que ya había ganado al Atalanta y al FC Barcelona en las dos primeras fechas.

El conjunto parisino lidera provisionalmente el grupo con nueve puntos, los mismos que Inter de Milán y Arsenal, mientras el Leverkusen quedó en el puesto 26 con dos empates y una derrota. “Volvemos a querer ganar todo esta temporada. Tenemos confianza del año pasado. Nuestro objetivo es real y auténtico”, declaró Luis Enrique, técnico del campeón europeo.

Al igual que el PSG, el Barcelona recuperó sensaciones positivas luego de haber perdido en casa a comienzos de octubre. Fermín López se convirtió en el primer jugador español en marcar tres goles en un partido de Champions con el conjunto catalán, que actualmente es noveno con seis puntos.

El Arsenal, que lidera la Liga Premier, despachó con cuatro tantos en apenas 15 minutos al Atlético de Madrid. Los brasileños Gabriel (57) y Gabriel Martinelli (64) pusieron el partido de cara para los Gunners. Y en tres minutos (67 y 70), el atacante sueco Viktor Gyokeres anotó un doblete desde el área chica.

Por otra parte, la Liga de España canceló los planes para que el Barcelona disputara en diciembre un partido de temporada regular contra el Villarreal en Miami, decisión que se precipitó tras incrementarse la oposición en el ámbito nacional.

Según LaLiga, la determinación se tomó después de conversaciones con el promotor del partido previsto para el 20 de diciembre y ante “la incertidumbre generada en España”.