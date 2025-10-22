▲ Con orden y equilibrio, el equipo mexicano sumó sus primeros tres puntos y mantiene la posibilidad de avanzar a la siguiente fase. En la imagen, la tricolor Anaiya Miyazato (7) realiza una férrea marca a una rival neerlandesa. Foto @miseleccionfem

De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. a12

Después de caer 2-0 ante Corea del Norte en su debut, la selección mexicana finalmente encontró la fórmula del triunfo en el Mundial Femenil Sub-17, donde venció 1-0 a Países Bajos para sumar sus primeros tres puntos.

Con un golazo de Citlali Reyes en el minuto 87, el equipo dirigido por Miguel Gamero se redimió en Marruecos para rencaminar su participación en el torneo y volver a ganar en la Copa femenina después de cinco derrotas consecutivas.

Aunque sufrieron la polémica expulsión de Vanessa Paredes al minuto 58, México mostró equilibrio y orden defensivo para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

Desde los primeros minutos del encuentro, las seleccionadas nacionales generaron llegadas al arco rival. Con jugadas por las bandas y velocidad en sus piernas, se acercaron una y otra vez a la portería rival custodiada por Maren Groothoff.

La oportunidad más clara se produjo en los últimos minutos de la primera mitad, cuando Zoé Sánchez lanzó un potente disparo que puso a temblar a la defensiva neerlandesa.

México buscó constantemente el gol, ejercieron una presión alta frente a las rivales. No obstante, a la hora de concretar, las delanteras se mostraron erráticas y poco atinadas, por lo que la frustración comenzó a apoderarse de ellas.

En el segundo tiempo, el conjunto tricolor modificó su estrategia y probó con diferentes variantes, pero no consiguió abrir el marcador. Fue en el epílogo del encuentro cuando Reyes logró el 1-0 para convertirse en la única mexicana en anotar en dos Mundiales Sub-17.

Países Bajos tuvo el control del juego durante algunos minutos y estuvo cerca de marcarse un penal en su favor en una jugada muy parecida a la expulsión de Paredes; sin embargo, el VAR determinó que Citlalli Reyes tocó el balón antes de hacer contacto con Liv Pennock y de esta forma se evitó la pena máxima.

En la recta final, México fue inteligente y, aunque tuvo un par de oportunidades más, no logró incrementar su ventaja ante un rival que tampoco bajó los brazos. Con su triunfo se ubica en el segundo sitio del Grupo B.

En el Grupo A, Costa Rica sorprendió al empatar 1-1 frente a Brasil. La portera Valeria Fernández fue figura al detener un penal en el minuto 90+8, lo que permitió a su equipo sumar un punto valioso. Italia aprovechó el tropiezo de Brasil y se colocó de líder del sector tras vencer 3-1 a Marruecos.

Ecuador derrotó 2-0 a Noruega en el Grupo C, mientras China cayó ante Estados Unidos 5-2, resultado que deja a las estadunidenses en el liderato del grupo, seguidas por China y Ecuador con tres puntos cada uno. Noruega permanece sin unidades.

El Mundial Sub-17 de la FIFA reúne a 16 selecciones en busca del título global. La fase de grupos concluirá en los próximos días, dando paso a los cuartos de final.