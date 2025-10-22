▲ La gimnasta mexicana Natalia Escalera clasificó a la final del all around en el Campeonato Mundial de la especialidad, que se realiza en Yakarta, Indonesia. La seleccionada olímpica obtuvo un puntaje total de 50.532, colocándose en la posición 23 de la prueba y asegurando su lugar en la disputa por las medallas mañana. Su mejor resultado fue en salto, donde alcanzó el lugar 13 con una calificación de 13.383. Foto @Conadeoficial