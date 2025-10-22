Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de octubre de 2025, p. a10

Austin. Max Verstappen persigue la perfección mientras busca su quinto campeonato de Fórmula 1.

Después de su dominante fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos, el piloto de Red Bull dice que todo es posible.

“La oportunidad está ahí. Realmente estoy muy emocionado por el final”, afirmó el neerlandés después de su tercera victoria en cuatro carreras.

En una temporada que una vez consideró prácticamente perdida, Verstappen ahora está persiguiendo al dúo de Mc-Laren, Oscar Piastri y Lando Norris. Y cuando levantó el trofeo del vencedor en el podio el domingo, quedó claro que el neerlandés ha tomado esta carrera por el título por los cuernos y puede que no lo suelte.

Su racha triunfadora ha reducido la distancia con el líder Piastri de 104 puntos a 40 en un lapso de sólo cuatro carreras y está a 26 de Norris.

Quedan cinco trazados y dos sprints en la temporada, comenzando esta semana en el autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México, donde Verstappen tiene cinco victorias.

Después de la carrera en Texas, declaró a la BBC: “Estamos yendo a toda velocidad”.

Eso debería inquietar a McLaren, que ya ganó el campeona-to de constructores gracias al dominio de sus autos al princi-pio y durante el verano. El péndulo claramente se ha inclinado hacia Red Bull ahora, pero las flechas de plata aún puede recuperarlo.