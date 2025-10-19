L

a genealogía del oficio crítico del periodismo tiene en el mexiquense Edmundo Jardón Arzate una de sus valiosas piezas, quizá de las más ocultas. Originario de Calimaya, estado de México, inició su vida política en el movimiento estudiantil que convirtió al Instituto Científico y Literario en Universidad Autónoma en esa entidad, misma donde estudió derecho.

A mediados de la década de 1940, Jardón participó en el Instituto Revolucionario de Estudios Sociales, una conjunción de militantes políticos y técnicos –abogados, médicos, agrónomos, maestros– influenciados por una versión nacional-revolucionaria del marxismo. Su militancia se ubicaba en el Bloque Comunista Sergio Kirov, desde donde contribuyó a fundar la Acción Socialista Unificada. La ASU tuvo como cabezas principales a Hernán Laborde y Valentín Campa, que habían sido expulsados del PCM en 1940 y que, en convergencia con los excluidos de 1948, dio nacimiento al Partido Obrero Campesino (POCM). En diversos momentos, Jardón escribió en la prensa de esta organización y llegó a ser el director de su órgano Noviembre, cuyo emblemático lema fue: “Por la revolución mexicana al socialismo”. En esa época, también participó en prensa no militante como lo fue Atisbos y ABC.

Entre sus trabajos más relevantes se encuentran los de 1958, cuando Jardón escribió una serie de artículos sobre el retroceso de la democracia en el movimiento sindical en las páginas de Rototemas, una publicación crítica del gobierno mexicano de efímera vida. Fue preso en 1959 mientras cubría la huelga ferrocarrilera que, como diría Vallejo, conmovió a la nación. En este periodo, diversos militantes abandonaron el POCM y se reintegraron al PCM; Jardón también lo hizo, integrándose a la célula “El Machete”, junto a los también periodistas rojos Mario Gill, Gerardo Unzueta, Hugo Ponce de León y Eliezer Morales. Para 1960, se fundó el quincenal Política con Marcué Pardiñas como su artífice, significativa publicación del crisol de la lucha política nacional e internacional de las izquierdas. Jardón llegó a ser director de Política hacia el final de su ciclo de aparición. Por esos años también escribió en El Día, el diario fundado por Enrique Ramírez y Ramírez.

La participación de Jardón en la prensa comunista, es decir, en La Voz de México, se incrementó en el segundo lustro de la década de 1960, siendo especialmente importante en 1968. Aunque es muy conocida su obra De la Ciudadela a Tlatelolco; México, el islote intocado, referente al movimiento estudiantil, Jardón fue muy activo durante todo ese año, escribiendo de los más importantes temas político-sociales. Especialmente destacó su participación como enviado en París, desde donde cubrió las elecciones a la Asamblea Nacional. También dio seguimiento a los acontecimientos que involucraban a la universidad francesa, desde donde produjo textos como “El agudo problema de la enseñanza superior”.