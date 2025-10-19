A

un en época de paz relativa, la ayuda humanitaria es una de las manifestaciones sociales más valiosas con la que contamos. En catástrofes naturales, en las provocadas por la ambición humana y en las que corresponden a los cambios sociales que se van presentando y que provocan conflictos, siempre necesitamos ayuda.

Queremos agregar una idea que omitimos en nuestro artículo anterior en La Jornada titulado “La ciencia, la luz en el camino”. Decíamos que la invasión de los europeos a nuestro continente marcó profundamente el destino de cientos de naciones que sobrevivían, se desarrollaban y crecían de acuerdo con sus tiempos y sus necesidades, pero, además, que la mayoría adoptó la cultura del respeto y la armonía con la naturaleza, algo que no asimilaron los invasores. De esa forma, los diversos pueblos se convirtieron en expertos en aprovechar lo que la tierra y el agua les ofrecía. La geografía, el paisaje y la abundancia, incluso las limitaciones, de los recursos naturales desarrollaron una filosofía propia conductora natural de sus culturas.

El intercambio de conocimiento, de información y mercadería, así como el ofrecimiento de oficios entre los grupos que interactuaban, de alguna forma se convirtieron en esa ayuda o solidaridad permanente tan necesaria para vivir.

Estamos de acuerdo en que la solidaridad no es precisamente una ideología, sin embargo, en determinadas sociedades, ésta es un principio y un valor social humanitario imprescindible, como en el caso, sólo por mencionar dos ejemplos, de la nación tojolabal de México y el del grupo religioso amish, descendiente de los menonitas de Alemania. Dos culturas, cada una en su espacio, con sus antecedentes y buscando su futuro. La ayuda interna de cada uno de estos grupos fue y es una forma de vida que los preservó hasta el presente.

Preguntamos desde hace años, en este y en otros espacios de comunicación, ¿en qué época no han existido crisis y la necesidad de ayuda? En época de huracanes, con las tragedias subsecuentes, por lo general, la gente se conmueve con la desgracia que provocan estos fenómenos naturales. En situaciones de guerra, o de movimientos sociales que causan desastres humanos, surge la organización social para auxiliar a quien lo necesita. Y, sin los sellos partidistas, ni de las múltiples creencias religiosas, la ayuda se manifiesta y sirve, aunque sea un poco, para disminuir los estragos y alentar a las personas afectadas a enfrentar la situación y seguir adelante.

Sin embargo, es en esos momentos cuando un sector de la población sufre, mientras que otros se arman de las peores conductas antisociales y manifiestan su posición antisolidaria. Sus críticas homofóbicas las disfrazan de crítica política y de libertad de expresión al señalar los errores y desorganización de los dirigentes gubernamentales, aún peor si éstos son de izquierda. Llueven las acusaciones, pero esta oposición no se suma a la ayuda requerida.