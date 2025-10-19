Política
Inauguran Alfonso Durazo y Luisa María Alcalde nuevas oficinas de Morena en Sonora
Foto
 
Periódico La Jornada
Domingo 19 de octubre de 2025, p. 9

Hermosillo, Son., Con la convicción de mantener la solidez del movimiento y transitar sin pausas a la transformación del país y de Sonora que impulsa el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alfonso Durazo Montaño, presidente del Consejo Nacional del partido, y Luisa María Alcalde Luján, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del mismo, encabezaron la inauguración de la nueva sede del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora, este viernes en Hermosillo. La nueva casa del pueblo recibió a militantes, simpatizantes y liderazgos del movimiento.

Durante su mensaje, Alcalde Luján destacó que la apertura de esta nueva sede representa la consolidación del movimiento de transformación en Sonora y un espacio destinado al trabajo político, la formación y la organización ciudadana. Asimismo, subrayó la importancia de mantener la cercanía con el pueblo y fortalecer la unidad dentro del partido.

Durazo Montaño, gobernador de Sonora, participó en el acto inaugural y expresó su reconocimiento al liderazgo nacional de Alcalde Luján, destacando su compromiso con los principios de la Cuarta Transformación.

El nuevo edificio de Morena Sonora se ubica en la calle Profesor Horacio Soria Larrea número 181, esquina con avenida Monterrey, en la colonia Centro.

