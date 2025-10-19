De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. 9

Hermosillo, Son., Con la convicción de mantener la solidez del movimiento y transitar sin pausas a la transformación del país y de Sonora que impulsa el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alfonso Durazo Montaño, presidente del Consejo Nacional del partido, y Luisa María Alcalde Luján, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del mismo, encabezaron la inauguración de la nueva sede del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora, este viernes en Hermosillo. La nueva casa del pueblo recibió a militantes, simpatizantes y liderazgos del movimiento.

Durante su mensaje, Alcalde Luján destacó que la apertura de esta nueva sede representa la consolidación del movimiento de transformación en Sonora y un espacio destinado al trabajo político, la formación y la organización ciudadana. Asimismo, subrayó la importancia de mantener la cercanía con el pueblo y fortalecer la unidad dentro del partido.