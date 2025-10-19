“No kings”: protestan en Cdmx
▲ Ciudadanos estadunidenses que radican en la Ciudad de México se unieron ayer a las protestas que se realizan en su país, bajo el lema “No Kings” (No a los reyes), frente a la embajada de EU, en Paseo de la Reforma. Con carteles con leyendas como “Chinga tu MAGA” y “Sí a los migrantes, no a los tiranos”, así como otros de desprecio al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, expresaron su rechazo al autoritarismo y abuso de las políticas migratorias de Donald Trump. La manifestación “fue convocada por simpatizantes del partido Demócrata”, señaló una manifestante.Foto Jair Cabrera Torres
Domingo 19 de octubre de 2025
