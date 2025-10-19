Jared Laureles

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. 5

Metapa De Domínguez, Chis., Con una producción de 700 millones de moscas estériles cada semana, México se ha mantenido libre de la mosca del Mediterráneo por más de 40 años, lo que ha permitido a los agricultores mexicanos exportar sus productos frutícolas y hortícolas a otros países, con un valor comercial que asciende a 13 mil millones de dólares, de acuerdo con datos oficiales.

A través del programa Moscamed, en el que participan México, Estados Unidos y Guatemala, se ha logrado la contención de esta plaga, una de las más nocivas en el mundo, ya que llega atacar a más de 250 frutas y hortalizas como café, mango, guayaba, cítricos dulces, durazno, manzana, tomate y calabaza, señaló Salvador Meza, coordinador de producción de Moscas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Destacó que desde 1982 el país está libre de la plaga cuarentenaria; sin embargo, por su presencia en Centro y Sudamérica, está bajo intensa vigilancia el área que colinda con Guatemala. “Toda nuestra producción está enfocada a poner una barrera biológica para que los insectos no puedan entrar al país; Guatemala tiene la plaga activa… y si tenemos presente la mosca en el país, entonces no se pueden mover (la producción), se perderían miles de millones”, advirtió.

En el programa Moscamed, que opera desde 1977, actualmente se invierten más de mil millones de pesos anuales, pero sus beneficios son de alta importancia económica al proteger el mercado nacional de frutas y verduras del país, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Este diario visitó la nueva planta de cría y esterilización de machos de mosca del Mediterráneo, la cual cuenta con tecnologías y opera desde agosto de 2021; está ubicada en Metapa de Domínguez, municipio de Chiapas localizado en la región del Soconusco y clave en la producción de plátano y café.

En este laboratorio se producen ya de manera autosuficiente los insectos esterilizados, contemplando todas sus fases: la siembra y colecta de los huevecillos; el crecimiento de larvas, la maduración de pupas y su reproducción hasta una mosca adulta.