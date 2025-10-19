Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. 4

Dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF) se impulsará a plenitud la perspectiva de género y no habrá lugar para regresiones ni conductas contrarias al ideario de la reforma judicial, afirmó la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), la magistrada Celia Maya García.

Al participar en el conversatorio “La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con una mirada violeta”, señaló que se impulsará la perspectiva de género para que el trato y las oportunidades de desarrollo sean efectivamente igualitarias.

Al participar en el acto con motivo del aniversario 72 del voto de las mujeres en México, realizado en el Teatro La República, en la ciudad de Querétaro, señaló que la lucha de las mujeres no se ha detenido: “Sigue vigente, hasta que sus derechos transiten cabalmente del discurso legal a los hechos de la realidad en todos los órdenes de la vida social”.

Reconoció que la participación de las mujeres en el PJF conlleva asumir retos mayores que los hombres, como la carga de las labores domésticas y de cuidado, lo que restringe su tiempo disponible para capacitarse, prepararse y prestar un mejor servicio.