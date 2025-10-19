Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. 4

El trabajo legislativo en el Senado se complica por la decisión de los coordinadores de todas las fuerzas políticas de sesionar martes y miércoles, ya que ello ocasiona que se junten las reuniones de comisiones con el trabajo en el pleno, pese a que ello está prohibido en el reglamento interno de esa Cámara y hay incluso malestar entre algunos legisladores por las sobrecargas laborales que ello implica.

Hay voces, como la de Guadalupe Chavira, de Morena, que considera necesario regresar a sesionar martes y jueves, a fin de que los miércoles se dé “un respiro” y se puedan llevar a cabo las reuniones de comisiones dictaminadoras.

Advirtió que hay una agenda abultada por desahogar en lo que resta del periodo que concluye el 15 de diciembre, ya que la glosa del primer Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum se empató ya con la discusión de la Ley de Ingresos y el paquete fiscal, y tienen pendientes iniciativas de la mandataria, por lo que, a su juicio, “hay una obligación del Senado de encontrar una mejor ruta de planeación del trabajo legislativo”.

El pasado miércoles 15, mientras comparecía ante el pleno del Senado el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para la glosa del Informe presidencial, sesionaban las comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos Primera.