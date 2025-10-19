Fabiola Martínez

En general, 82 por ciento de las denuncias de violencia contra mujeres en las instancias internas de los partidos políticos fueron resueltos en contra de ellas, advirtió Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE).

“El problema que representa la justicia intrapartidaria, en la que 82 por ciento de los casos de violencia que resolvieron los partidos políticos fueron desfavorables para las mujeres y, en muchos de ellos, había revictimización o ausencia de justicia imparcial” e independiente, aseveró al dictar una conferencia para el Congreso Internacional de Estudios Electorales, realizado esta semana en Colombia.

Añadió que además hubo inequidad financiera para apoyar las campañas de las candidatas.

El planteamiento de la consejera es buscar protección integral para las mujeres, sobre todo en la competencia política, empezando por sus grupos de origen, que históricamente han mostrado resistencias, pese al marco constitucional y legal en México, reformado paulatinamente desde 2014. Éste arropa la paridad en todo, la equidad y la no violencia, aspectos ya permeados en ocho leyes. En la práctica, por ejemplo, un candidato con sentencia como responsable de un hecho violento no puede ejercer un cargo público.