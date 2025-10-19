Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. 3

El Partido Acción Nacional anunció ayer su “relanzamiento”. Y lo hizo en una ceremonia encabezada por las mismas figuras que lo han dirigido en los últimos años. Entre ellos, los personajes señalados de crear un cártel inmobiliario en la Ciudad de México.

Ahí se anunció el “fin a una era de alianzas”, que da por concluido el ciclo en el que esa formación política unió su destino al Partido Revolucionario Institucional –para crear el Prian–, una sociedad que llevó a ambas fuerzas políticas a sucesivas y contundentes derrotas en las últimas dos elecciones presidenciales.

Entre los padrinos estuvieron el empresario Claudio X. González y por videomensajes el ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdova, quien convocó a “continuar luchando por rescatar nuestra democracia. No hacerlo significa convertirse en cómplices de la regresión que estamos viviendo”.

A su vez, el derechista ex presidente español José María Aznar dijo a los panistas que son “garantía de estabilidad frente a la incertidumbre; seriedad frente a la demagogia y compromiso con la democracia liberal frente al populismo”, mientras el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro, obispo de la diócesis de Cuernavaca, les resaltó la importancia de trabajar por el bien común.

“Comenzamos hoy una nueva era, en donde el futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada ni presente ni futura”, aseveró su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, en medio de las versiones de que busca conformar un nuevo bloque con Movimiento Ciudadano. “La única alianza que tendrán será con los auténticos liderazgos ciudadanos”, declaró.

En el mismo lugar donde se fundó hace 86 años, el Frontón México, el PAN estrenó nuevo logotipo con letras ligeramente inclinadas, un semicírculo y un tono más oscuro. Romero anticipó una intensa campaña rumbo a las elecciones de 2027, con la intención de volver a la doctrina y esencia del partido, sin precisar las acciones que llevará a cabo para concretarlo.