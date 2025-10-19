El blanquiazul anunció el “fin a una era de alianzas” // Claudio X. González, Lorenzo Córdova y el ex presidente José María Aznar fungieron de padrinos
Domingo 19 de octubre de 2025, p. 3
El Partido Acción Nacional anunció ayer su “relanzamiento”. Y lo hizo en una ceremonia encabezada por las mismas figuras que lo han dirigido en los últimos años. Entre ellos, los personajes señalados de crear un cártel inmobiliario en la Ciudad de México.
Ahí se anunció el “fin a una era de alianzas”, que da por concluido el ciclo en el que esa formación política unió su destino al Partido Revolucionario Institucional –para crear el Prian–, una sociedad que llevó a ambas fuerzas políticas a sucesivas y contundentes derrotas en las últimas dos elecciones presidenciales.
Entre los padrinos estuvieron el empresario Claudio X. González y por videomensajes el ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdova, quien convocó a “continuar luchando por rescatar nuestra democracia. No hacerlo significa convertirse en cómplices de la regresión que estamos viviendo”.
A su vez, el derechista ex presidente español José María Aznar dijo a los panistas que son “garantía de estabilidad frente a la incertidumbre; seriedad frente a la demagogia y compromiso con la democracia liberal frente al populismo”, mientras el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro, obispo de la diócesis de Cuernavaca, les resaltó la importancia de trabajar por el bien común.
“Comenzamos hoy una nueva era, en donde el futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada ni presente ni futura”, aseveró su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, en medio de las versiones de que busca conformar un nuevo bloque con Movimiento Ciudadano. “La única alianza que tendrán será con los auténticos liderazgos ciudadanos”, declaró.
En el mismo lugar donde se fundó hace 86 años, el Frontón México, el PAN estrenó nuevo logotipo con letras ligeramente inclinadas, un semicírculo y un tono más oscuro. Romero anticipó una intensa campaña rumbo a las elecciones de 2027, con la intención de volver a la doctrina y esencia del partido, sin precisar las acciones que llevará a cabo para concretarlo.
Entre los asistentes destacaron los ex candidatos que en alianza con el PRI perdieron gubernaturas. Entre ellos, Francisco Pelayo Covarrubias (Baja California Sur), César Augusto Verástegui (Tamaulipas), Renán Barrera (Yucatán), Santiago Taboada (Ciudad de México) y Eduardo Rivera (Puebla).
También estuvo Xóchitl Gálvez, su ex candidata presidencial, el ex secretario de Gobernación, Santiago Creel, ex presidentes del partido como Luis Felipe Bravo Mena, además de Jorge Castañeda, ex canciller en el sexenio de Vicente Fox.
Romero Herrera no dejó pasar la oportunidad para criticar al gobierno federal. Lo ubicó como “el régimen” que construye un andamiaje jurídico para aferrarse al poder, por lo que, consideró, esta es “la última llamada para la oposición”.
En esta nueva etapa se presentó como primer material de campaña un video en donde, con el uso de inteligencia artificial, el fundador del partido, Manuel Gómez Morín, pide a los panistas que “no se rindan”.
El PAN utilizará una aplicación de celular para agilizar afiliaciones, un esquema que, a decir de Romero Herrera, le permitirá abrirse a toda la población. Adelantó que como parte de los ajustes estatutarios que realizarán en noviembre, incorporarán elecciones primarias abiertas a la ciudadanía para la designación de candidaturas, así como encuestas, el voto de la militancia o una combinación de todo para no privilegiar la “meritocracia”.
“Si eres la o el que califica más alto, vas a ser el candidato del PAN”, se comprometió, y a quienes apuestan a un espacio “por el simple hecho de tener una buena relación con un líder” los conminó a trabajar y ganarse a la gente.